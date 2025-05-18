https://crimea.ria.ru/20250518/lvu-xiv-vrucheny-simvoly-papskoy-vlasti---persten-rybaka-i-omofor-1146520288.html

Льву XIV вручены символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор

Льву XIV вручены символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Льву XIV вручены символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор

Символы верховной власти Римского понтифика - так называемый перстень Рыбака и омофор (pallio) - были вручены папе Римскому Льву XIV во время проходящей на... РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T12:54

2025-05-18T12:54

2025-05-18T12:54

ватикан

папа римский

лев xiv

католическая церковь

религия

христианство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Символы верховной власти Римского понтифика - так называемый перстень Рыбака и омофор (pallio) - были вручены папе Римскому Льву XIV во время проходящей на площади Святого Петра инаугурационной мессы, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная служба в Ватикане началась с того, что папа Лев XIV в сопровождении патриархов Восточных католических церквей спустился в крипту собора Святого Петра, где преклонил колени и помолился у мощей первого епископа Рима.В ходе церемонии ему были вручены символы верховной власти Римского понтифика - "перстень Рыбака" и омофор (pallio). Золотое кольцо с изображением апостола понтифику вручил про-префект дикастерии по евангелизации филиппинец Луис Антонио Тагле. Вручение "перстня Рыбака" символизирует обручение папы с Церковью.В белый омофор с красными крестами нового понтифика облачил кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти, неделю назад объявивший об успешном голосовании кардиналов - участников конклава. Омофор из овечьей шерсти является символом заблудшей овцы, принесенной добрым пастырем на плечах в дом, то есть символом спасения Христом рода человеческого. Облаченный же в него папа олицетворяет Доброго пастыря.Церемония интронизации заменила собой акт коронации, в последний раз совершенный в Ватикане в 1963 году, во время восшествия на апостольский престол папы Павла VI, который впоследствии пожертвовал свою тиару (тройную папскую корону) в пользу бедных. С тех пор понтифики используют вместо тиары епископскую митру, а символами их власти являются "перстень Рыбака" и омофор.Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил две десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Префект дикастерии по делам епископов, 69-летний Роберт Фрэнсис Превост был избран 267-м папой Римским на конклаве, который состоялся в Сикстинской капелле в Ватикане 7 и 8 мая. Впервые Римско-католическую церковь возглавил уроженец США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан, папа римский, лев xiv, католическая церковь, религия, христианство