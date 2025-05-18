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Льву XIV вручены символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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Льву XIV вручены символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор
Льву XIV вручены символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Льву XIV вручены символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор
Символы верховной власти Римского понтифика - так называемый перстень Рыбака и омофор (pallio) - были вручены папе Римскому Льву XIV во время проходящей на... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T12:54
2025-05-18T12:54
ватикан
папа римский
лев xiv
католическая церковь
религия
христианство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Символы верховной власти Римского понтифика - так называемый перстень Рыбака и омофор (pallio) - были вручены папе Римскому Льву XIV во время проходящей на площади Святого Петра инаугурационной мессы, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная служба в Ватикане началась с того, что папа Лев XIV в сопровождении патриархов Восточных католических церквей спустился в крипту собора Святого Петра, где преклонил колени и помолился у мощей первого епископа Рима.В ходе церемонии ему были вручены символы верховной власти Римского понтифика - "перстень Рыбака" и омофор (pallio). Золотое кольцо с изображением апостола понтифику вручил про-префект дикастерии по евангелизации филиппинец Луис Антонио Тагле. Вручение "перстня Рыбака" символизирует обручение папы с Церковью.В белый омофор с красными крестами нового понтифика облачил кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти, неделю назад объявивший об успешном голосовании кардиналов - участников конклава. Омофор из овечьей шерсти является символом заблудшей овцы, принесенной добрым пастырем на плечах в дом, то есть символом спасения Христом рода человеческого. Облаченный же в него папа олицетворяет Доброго пастыря.Церемония интронизации заменила собой акт коронации, в последний раз совершенный в Ватикане в 1963 году, во время восшествия на апостольский престол папы Павла VI, который впоследствии пожертвовал свою тиару (тройную папскую корону) в пользу бедных. С тех пор понтифики используют вместо тиары епископскую митру, а символами их власти являются "перстень Рыбака" и омофор.Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил две десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Префект дикастерии по делам епископов, 69-летний Роберт Фрэнсис Превост был избран 267-м папой Римским на конклаве, который состоялся в Сикстинской капелле в Ватикане 7 и 8 мая. Впервые Римско-католическую церковь возглавил уроженец США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ватикан, папа римский, лев xiv, католическая церковь, религия, христианство
Льву XIV вручены символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор

Льву XIV вручены символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор

12:54 18.05.2025
 
Папа Римский Лев XIV
Папа Римский Лев XIV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Символы верховной власти Римского понтифика - так называемый перстень Рыбака и омофор (pallio) - были вручены папе Римскому Льву XIV во время проходящей на площади Святого Петра инаугурационной мессы, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная служба в Ватикане началась с того, что папа Лев XIV в сопровождении патриархов Восточных католических церквей спустился в крипту собора Святого Петра, где преклонил колени и помолился у мощей первого епископа Рима.
В ходе церемонии ему были вручены символы верховной власти Римского понтифика - "перстень Рыбака" и омофор (pallio). Золотое кольцо с изображением апостола понтифику вручил про-префект дикастерии по евангелизации филиппинец Луис Антонио Тагле. Вручение "перстня Рыбака" символизирует обручение папы с Церковью.
В белый омофор с красными крестами нового понтифика облачил кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти, неделю назад объявивший об успешном голосовании кардиналов - участников конклава. Омофор из овечьей шерсти является символом заблудшей овцы, принесенной добрым пастырем на плечах в дом, то есть символом спасения Христом рода человеческого. Облаченный же в него папа олицетворяет Доброго пастыря.
Церемония интронизации заменила собой акт коронации, в последний раз совершенный в Ватикане в 1963 году, во время восшествия на апостольский престол папы Павла VI, который впоследствии пожертвовал свою тиару (тройную папскую корону) в пользу бедных. С тех пор понтифики используют вместо тиары епископскую митру, а символами их власти являются "перстень Рыбака" и омофор.
Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил две десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Префект дикастерии по делам епископов, 69-летний Роберт Фрэнсис Превост был избран 267-м папой Римским на конклаве, который состоялся в Сикстинской капелле в Ватикане 7 и 8 мая. Впервые Римско-католическую церковь возглавил уроженец США.
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Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
8 мая, 21:07
Папа римский Лев XIV – биография
 
ВатиканПапа РимскийЛев XIVКатолическая ЦерковьРелигияХристианство
 
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