https://crimea.ria.ru/20250515/messing-stalin-trotskiy--akter-knyazev-rasskazal-o-sluzhenii-otechestvu-1146472022.html

Мессинг, Сталин, Троцкий – актер Князев рассказал о служении Отечеству

Мессинг, Сталин, Троцкий – актер Князев рассказал о служении Отечеству - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Мессинг, Сталин, Троцкий – актер Князев рассказал о служении Отечеству

Дважды Троцкий, дважды Мессинг и дважды Берлиоз, народный артист Российской Федерации, ректор Театрального училища им. Бориса Щукина Евгений Князев при помощи... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T20:15

2025-05-15T20:15

2025-05-15T20:21

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Дважды Троцкий, дважды Мессинг и дважды Берлиоз, народный артист Российской Федерации, ректор Театрального училища им. Бориса Щукина Евгений Князев при помощи Крымского концертного объединения с аншлагом представил в Крыму музыкально-литературную композицию "Пастернак". Стихи поэта звучали под музыку Чайковского, Шопена, Брамса, Скрябина и других композиторов. В перерывах между двумя концертами корреспонденту РИА Новости Крым удалось пообщаться с любимым многими артистом.– Вы читаете Пастернака со сцены. Самого поэта играете в фильме "Зеркала". Чем Пастернак в "Зеркалах" отличается от того Пастернака, которого Вы представляете в литературно-художественной композиции?– Это совсем разные вещи. Программа называется "Больше всего на свете я любил музыку". Пастернак в детстве и юношестве сочинял музыку, и ему внутренне очень хотелось быть большим композитором. Но Скрябин не поддержал его. Тогда Пастернак стал писать свои произведения так, как пишут музыку: он искал синкопы в литературном тексте. Я об этом рассказываю в программе. Жизнь у поэта очень большая, в ней были интересные факты. Например, удивительная вещь, которая мне была не известна – он одно время восхищался Сталиным.– Вы упомянули Сталина. Его Вы тоже играли в сериале "Орлова и Александров", и Вы его сыграли не так, как другие.– Я случайно попал на эту роль. Меня в этот фильм пробовали на совершенно другую роль, и вошла женщина-гример, с которой я работал на другой картине. Она смотрит на меня: "Ой, а у меня есть фотографии с предыдущей нашей ленты". Она находит их в телефоне, смотрит на них, замолкает и говорит: "Боже мой, а ты здесь очень похож на Сталина". Зачем она это сказала? Вероятно, потому, что тогда в картине искали Сталина, называли его "влюбленный Сталин", потому что по сценарию он влюбился в Любовь Орлову.В биографии Орловой и Александрова нет той жестокости, о которой все говорят относительно Сталина. Александрова он не тронул, что дает мне право думать, что все-таки, наверное, Сталин – не однозначно узурпатор и злодей, ничто человеческое ему не чуждо.Когда я до этого снимался в фильме "Вольф Мессинг", у меня были эпизоды со Сталиным, которого играл Николай Петренко. В этих эпизодах я его предупреждаю, что его сын Василий может погибнуть. И вот я думаю – а каково человеку принять решение, чтобы не освободить своего сына из-за огромной страны, не обменять генерала на солдата? Это же какие качества должны присутствовать в этом человеке, какая боль у него была? Никто не знает этого, никто не опишет. У Сталина наверняка были и человеческие чувства.– Вы сыграли нескольких вождей: Сталина, Троцкого…– Играл дважды Троцкого, мне эта роль, эта личность очень нравилась, мне очень бы хотелось его сыграть полномасштабно, во всех проявлениях. Это был удивительный лидер революции, за которым шли люди, он мог поднять народ своим голосом, убежденностью, уверенностью в победе.– Какой фильм или спектакль с Вашим участием вы считаете самым патриотичным?– А что такое патриотизм? Я очень люблю русскую культуру, но сказать, что для меня чужда культура западная, я не могу, потому что она тоже велика.Я играю в "Войне и мире" князя Николая Андреевича Болконского, который, провожая своего сына Андрея на фронт, говорит: "И еще, князь Андрей, если тебя убьют, знай, что мне, старику, будет очень больно. Но ежели я услышу, что ты вел себя не как сын Николая Болконского - мне будет стыдно". Эти слова меня волнуют, потому что Болконский – гражданин своего Отечества, он жил и служил своему Отечеству.Я сразу стал думать про себя, а делаю ли я это? А как я служу? Наверное, надо на фронт пойти, но ведь моя профессия совсем другая. А в чем моя профессия? Это поднимать людей к чему-то, что-то им напомнить или сказать, что мы живы не только хлебом единым, а чем-то высоким. И я тогда сказал себе: я буду служить этим своему Отечеству.Я недавно летел на Сахалин надо всей нашей страной, на другом конце которой люди тоже говорят на русском языке. Какая же наша страна огромная! Наверное, поэтому все хотят на нее покуситься. Приехал вот в Крым, в Балаклаве побывал в Музее подводных лодок. Какой туда вложен ум, труд людей! А история защиты Севастополя! Я этим горжусь.– Есть вопрос к вам как к ректору Щукинского училища. Молодежь принято всегда ругать. Они другие, чем Вы, эти молодые актеры, Ваши студенты?– Нет, они никакие не другие. Это такие же молодые люди, которые пришли дерзать и состояться в своей профессии. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и плох будет тот артист, который не захочет стать хорошим артистом. Только не надо путать это желание со стремлением стать популярным.Я говорю студентам, что театр – это такая институция, которая может в очень короткий срок объединить народ, если у нее за спиной растут крылья, а если у этого театра копыта, то он развратит нацию. Эта мысль не моя, а Федерико Гарсии Лорки. Но с этой мыслью я чрезвычайно согласен и понимаю, что театр так может воздействовать на человека. Может и должен.– Но так происходит, что люди в основном смотрят фильмы, в театр меньше ходят…– Не ходят, потому что не хотят ходить. После войны, когда Маршал Жуков руководил Южным округом и объезжал его, он приехал в Севастополь, спросил – чего вам не хватает? Севастопольцы сказали: нам не хватает театра. Они говорили не про хлеб, представляете! И Жуков ответил: родные мои, да я вам построю самый красивый театр на самом берегу моря, и построил.– Вы через час снова выйдете на сцену практически один на один с залом. Что сложнее – играть с коллегами в спектакле или работать вот в таких музыкально-литературных вечерах?– Когда ты стоишь на сцене один - это труднее, потому что ты ни на кого не можешь рассчитывать, кроме как на самого себя. У тебя должна быть харизма, сила, умение увлечь за собой. Ведь я же не анекдоты рассказываю, а необычную историю становления человека в мире. Это трудно. Ты понимаешь, что все удается, если в зале есть тишина: ты понимаешь, что тебя воспринимают.Таких программ у меня много. Недавно мы делали программу про Новодевичий монастырь. Еще как-то проэкспериментировали с хоровой капеллой Магнитогорска, сделали программу по Лескову "Запечатленный ангел". Я даже не думал, что возможно соединиться с хором.Много ли мы найдем наших современников, которые прочитали Лескова? Не найдем. А может быть, те тысяча человек, которые придут, пришли на спектакль и услышали слово Лескова и музыку Щедрина, которую он написал специально к этому произведению, возьмут и прочтут его или перечитают. Я читаю "Пиковую даму" Бориса Годунова, читаю историю про Чайковского и Надежду Филаретовну фон Мекк. Больше видео интервью с Евгением Князевым смотрите в нашем ТГ-канале >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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