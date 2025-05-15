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Крымскому мосту – 7 лет - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Крымскому мосту – 7 лет
Крымскому мосту – 7 лет - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Крымскому мосту – 7 лет
Самый длинный мост в Европе – Крымский мост – отмечает шесть лет. 15 мая 2018 года считается официальной датой его открытия. Именно в этот день была запущена в... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T10:24
2025-05-15T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Самый длинный мост в Европе – Крымский мост – отмечает шесть лет. 15 мая 2018 года считается официальной датой его открытия. Именно в этот день была запущена в строй его автодорожная часть, которая соединила Керчь и Тамань.Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Сначала строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Изюминка конструкции — арочный пролет длиной 227 и высотой 45 метров, что позволяет судам спокойно проходить между опорами моста.Сам мост — железобетонный. Только металлоконструкции транспортного перехода весят 260 тысяч тонн, что соответствует массе 36 Эйфелевых башен. А один железнодорожный пролет "тянет" на более чем 500 тонн, то есть он тяжелее Международной космической станции (МКС). Общая протяженность моста — 19 километров.Полет украинской фантазии: громкие фейки о Крымском мосте &gt;&gt;Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией. Он был и остается главной транспортной артерией, соединяющей Крым с материковой частью страны. О том, как строили самый длинный мостовой переход, и что с ним происходило за эти годы – читайте в нашем спецпроекте.
https://crimea.ria.ru/20240308/kak-stroili-krymskiy-most---video-1135509272.html
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крым, крымский мост, новости, новости крыма, праздники и памятные даты, транспорт, логистика, керчь, тамань
Крымскому мосту – 7 лет

15 мая семь лет назад официально открыли движение по Крымскому мосту

10:24 15.05.2025 (обновлено: 10:34 15.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Самый длинный мост в Европе – Крымский мост – отмечает шесть лет. 15 мая 2018 года считается официальной датой его открытия. Именно в этот день была запущена в строй его автодорожная часть, которая соединила Керчь и Тамань.
Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Сначала строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Изюминка конструкции — арочный пролет длиной 227 и высотой 45 метров, что позволяет судам спокойно проходить между опорами моста.
Крымский мост
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Как строили Крымский мост - видео
Сам мост — железобетонный. Только металлоконструкции транспортного перехода весят 260 тысяч тонн, что соответствует массе 36 Эйфелевых башен. А один железнодорожный пролет "тянет" на более чем 500 тонн, то есть он тяжелее Международной космической станции (МКС). Общая протяженность моста — 19 километров.
Полет украинской фантазии: громкие фейки о Крымском мосте >>
Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией. Он был и остается главной транспортной артерией, соединяющей Крым с материковой частью страны. О том, как строили самый длинный мостовой переход, и что с ним происходило за эти годы – читайте в нашем спецпроекте.
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15 мая 2018, 14:48
Путин за рулем КамАЗа возглавил колонну строительной техники Крымского моста
 
КрымКрымский мостНовостиНовости КрымаПраздники и памятные датыТранспортЛогистикаКерчьТамань
 
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