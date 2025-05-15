https://crimea.ria.ru/20250515/krymskomu-mostu--6-let-1137229914.html

Крымскому мосту – 7 лет

Крымскому мосту – 7 лет - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Крымскому мосту – 7 лет

Самый длинный мост в Европе – Крымский мост – отмечает шесть лет. 15 мая 2018 года считается официальной датой его открытия. Именно в этот день была запущена в... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T10:24

2025-05-15T10:24

2025-05-15T10:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Самый длинный мост в Европе – Крымский мост – отмечает шесть лет. 15 мая 2018 года считается официальной датой его открытия. Именно в этот день была запущена в строй его автодорожная часть, которая соединила Керчь и Тамань.Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Сначала строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Изюминка конструкции — арочный пролет длиной 227 и высотой 45 метров, что позволяет судам спокойно проходить между опорами моста.Сам мост — железобетонный. Только металлоконструкции транспортного перехода весят 260 тысяч тонн, что соответствует массе 36 Эйфелевых башен. А один железнодорожный пролет "тянет" на более чем 500 тонн, то есть он тяжелее Международной космической станции (МКС). Общая протяженность моста — 19 километров.Полет украинской фантазии: громкие фейки о Крымском мосте >>Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией. Он был и остается главной транспортной артерией, соединяющей Крым с материковой частью страны. О том, как строили самый длинный мостовой переход, и что с ним происходило за эти годы – читайте в нашем спецпроекте.

https://crimea.ria.ru/20240308/kak-stroili-krymskiy-most---video-1135509272.html

https://crimea.ria.ru/20180515/1114447852.html

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крымский мост

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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