https://crimea.ria.ru/20240308/kak-stroili-krymskiy-most---video-1135509272.html
Как строили Крымский мост - видео
Как строили Крымский мост - видео - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Как строили Крымский мост - видео
Крымский мост - это современное инженерное сооружение длиной 19 км. 595 опор и две арки, каждая из которых весит 10 000 тонн. Самый длинный мост в России и... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T18:45
2024-03-08T18:45
2024-03-08T18:45
10 лет крымской весне
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Крымский мост - это современное инженерное сооружение длиной 19 км. 595 опор и две арки, каждая из которых весит 10 000 тонн. Самый длинный мост в России и Европе, он соединил Крым с материковой Россией. Над его возведением трудились 15 тысяч инженеров и рабочих. Весь процесс создания этого уникального транспортного перехода смотрите на видео РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Как строили Крымский мост - видео
Строительство Крымского моста в одном видео