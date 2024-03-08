https://crimea.ria.ru/20240308/kak-stroili-krymskiy-most---video-1135509272.html

Как строили Крымский мост - видео

Как строили Крымский мост - видео - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Как строили Крымский мост - видео

Крымский мост - это современное инженерное сооружение длиной 19 км. 595 опор и две арки, каждая из которых весит 10 000 тонн. Самый длинный мост в России и... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T18:45

2024-03-08T18:45

2024-03-08T18:45

10 лет крымской весне

видео

крымский мост

крым

строительство

общество

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Крымский мост - это современное инженерное сооружение длиной 19 км. 595 опор и две арки, каждая из которых весит 10 000 тонн. Самый длинный мост в России и Европе, он соединил Крым с материковой Россией. Над его возведением трудились 15 тысяч инженеров и рабочих. Весь процесс создания этого уникального транспортного перехода смотрите на видео РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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