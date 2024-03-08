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Как строили Крымский мост - видео - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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10 лет Крымской весне
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Как строили Крымский мост - видео
Как строили Крымский мост - видео - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Как строили Крымский мост - видео
Крымский мост - это современное инженерное сооружение длиной 19 км. 595 опор и две арки, каждая из которых весит 10 000 тонн. Самый длинный мост в России и... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T18:45
2024-03-08T18:45
10 лет крымской весне
видео
крымский мост
крым
строительство
общество
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Крымский мост - это современное инженерное сооружение длиной 19 км. 595 опор и две арки, каждая из которых весит 10 000 тонн. Самый длинный мост в России и Европе, он соединил Крым с материковой Россией. Над его возведением трудились 15 тысяч инженеров и рабочих. Весь процесс создания этого уникального транспортного перехода смотрите на видео РИА Новости Крым.
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видео, крымский мост, крым, строительство, общество, видео
Как строили Крымский мост - видео

Строительство Крымского моста в одном видео

18:45 08.03.2024
 
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Крымский мост - это современное инженерное сооружение длиной 19 км. 595 опор и две арки, каждая из которых весит 10 000 тонн. Самый длинный мост в России и Европе, он соединил Крым с материковой Россией. Над его возведением трудились 15 тысяч инженеров и рабочих. Весь процесс создания этого уникального транспортного перехода смотрите на видео РИА Новости Крым.
 
10 лет Крымской веснеВидеоКрымский мостКрымСтроительствоОбщество
 
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