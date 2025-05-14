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В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ
В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ - РИА Новости Крым, 14.05.2025
В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ
В Симферополе будут работать мобильные медпункты для бесплатной и анонимной сдачи экспресс-тестов на наличие антител к ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T16:27
2025-05-14T16:27
вич
симферополь
администрация симферополя
крым
новости крыма
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе будут работать мобильные медпункты для бесплатной и анонимной сдачи экспресс-тестов на наличие антител к ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает администрация крымской столицы.Акция приурочена ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа.Медики рекомендуют проходить плановую проверку на ВИЧ каждому человеку минимум раз в год. Скрининг помогает выявить инфекцию до появления симптомов.За прошлый год в Крыму выявили около 600 человек с ВИЧ-инфекцией. По состоянию на конец 2024 года на диспансерном учете в республике состояли 12 тысяч человек, большинство из которых люди старше 40 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вич, симферополь, администрация симферополя, крым, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ

В Симферополе будут работать мобильные пункты по бесплатной сдаче экспресс-тестов на ВИЧ

16:27 14.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАнонимное тестирование на ВИЧ. Архивное фото
Анонимное тестирование на ВИЧ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе будут работать мобильные медпункты для бесплатной и анонимной сдачи экспресс-тестов на наличие антител к ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает администрация крымской столицы.
"До 22 мая в Симферополе можно бесплатно и анонимно сделать экспресс-тест на наличие антител к ВИЧ-инфекции. Мобильные медпункты будут работать в разных частях города", - говорится в сообщении.
Акция приурочена ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа.
Медики рекомендуют проходить плановую проверку на ВИЧ каждому человеку минимум раз в год. Скрининг помогает выявить инфекцию до появления симптомов.
За прошлый год в Крыму выявили около 600 человек с ВИЧ-инфекцией. По состоянию на конец 2024 года на диспансерном учете в республике состояли 12 тысяч человек, большинство из которых люди старше 40 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВИЧСимферопольАдминистрация СимферополяКрымНовости КрымаЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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