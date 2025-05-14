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В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ
В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ - РИА Новости Крым, 14.05.2025
В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ
В Симферополе будут работать мобильные медпункты для бесплатной и анонимной сдачи экспресс-тестов на наличие антител к ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T16:27
2025-05-14T16:27
2025-05-14T16:27
вич
симферополь
администрация симферополя
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новости крыма
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе будут работать мобильные медпункты для бесплатной и анонимной сдачи экспресс-тестов на наличие антител к ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает администрация крымской столицы.Акция приурочена ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа.Медики рекомендуют проходить плановую проверку на ВИЧ каждому человеку минимум раз в год. Скрининг помогает выявить инфекцию до появления симптомов.За прошлый год в Крыму выявили около 600 человек с ВИЧ-инфекцией. По состоянию на конец 2024 года на диспансерном учете в республике состояли 12 тысяч человек, большинство из которых люди старше 40 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ
В Симферополе будут работать мобильные пункты по бесплатной сдаче экспресс-тестов на ВИЧ