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В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ

В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ - РИА Новости Крым, 14.05.2025

В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ

В Симферополе будут работать мобильные медпункты для бесплатной и анонимной сдачи экспресс-тестов на наличие антител к ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T16:27

2025-05-14T16:27

2025-05-14T16:27

вич

симферополь

администрация симферополя

крым

новости крыма

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе будут работать мобильные медпункты для бесплатной и анонимной сдачи экспресс-тестов на наличие антител к ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает администрация крымской столицы.Акция приурочена ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа.Медики рекомендуют проходить плановую проверку на ВИЧ каждому человеку минимум раз в год. Скрининг помогает выявить инфекцию до появления симптомов.За прошлый год в Крыму выявили около 600 человек с ВИЧ-инфекцией. По состоянию на конец 2024 года на диспансерном учете в республике состояли 12 тысяч человек, большинство из которых люди старше 40 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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