https://crimea.ria.ru/20250511/strany-nato-v-preddverii-dnya-pobedy-razvernuli-antirossiyskuyu-kampaniyu-1146357394.html

Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию

Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России констатирует, что в преддверии Дня Победы странами НАТО, РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T09:18

2025-05-11T09:18

2025-05-11T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России констатирует, что в преддверии Дня Победы странами НАТО, в том числе с использованием иноагентов, была развернута массированная антироссийская кампания, заявил председатель комиссии Василий Пискарев.По словам депутата, зафиксированы также факты осквернения воинских захоронений и мемориалов на территории 15 стран Европы, запрета на исполнение советских песен и маршей военных лет, ношение советской военной формы и атрибутики, демонстрацию Знамени Победы и других флагов и знамен СССР. Он также отметил, что, несмотря на угрозы, Россия по традиции широко и достойно отметила 80-летие Великой Победы.Парламентарий добавил, что комиссия фиксирует, что из года в год одни и те же западные страны, "находящиеся в авангарде русофобии" - Великобритания, Германия, Франция, страны Прибалтики - финансируют и используют иноагентов."Данная связка проявила себя и в этом году. В частности, иноагенты призывали к ракетным ударам по территории России, проводили 9 мая акции по сбору средств для ВСУ. Продолжались и попытки идеологической обработки российских детей в духе искажения истории Великой Отечественной войны, принижения роли нашего народа в победе над нацизмом, неприятия праздничных мероприятий, в которых участвуют школьники и студенты, как "пропагандистских" и "навязанных"", - рассказал Пискарев.Депутат заключил, что зафиксированные факты антироссийской деятельности комиссия будет учитывать в ходе дальнейшей корректировки законодательства, регламентирующего деятельность лиц, находящихся под иностранным влиянием.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, политика, в мире, россия, 80 лет победы, новости, государственная дума рф