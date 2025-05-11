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Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию
Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России констатирует, что в преддверии Дня Победы странами НАТО, РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T09:18
2025-05-11T09:24
нато
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России констатирует, что в преддверии Дня Победы странами НАТО, в том числе с использованием иноагентов, была развернута массированная антироссийская кампания, заявил председатель комиссии Василий Пискарев.По словам депутата, зафиксированы также факты осквернения воинских захоронений и мемориалов на территории 15 стран Европы, запрета на исполнение советских песен и маршей военных лет, ношение советской военной формы и атрибутики, демонстрацию Знамени Победы и других флагов и знамен СССР. Он также отметил, что, несмотря на угрозы, Россия по традиции широко и достойно отметила 80-летие Великой Победы.Парламентарий добавил, что комиссия фиксирует, что из года в год одни и те же западные страны, "находящиеся в авангарде русофобии" - Великобритания, Германия, Франция, страны Прибалтики - финансируют и используют иноагентов."Данная связка проявила себя и в этом году. В частности, иноагенты призывали к ракетным ударам по территории России, проводили 9 мая акции по сбору средств для ВСУ. Продолжались и попытки идеологической обработки российских детей в духе искажения истории Великой Отечественной войны, принижения роли нашего народа в победе над нацизмом, неприятия праздничных мероприятий, в которых участвуют школьники и студенты, как "пропагандистских" и "навязанных"", - рассказал Пискарев.Депутат заключил, что зафиксированные факты антироссийской деятельности комиссия будет учитывать в ходе дальнейшей корректировки законодательства, регламентирующего деятельность лиц, находящихся под иностранным влиянием.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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нато, политика, в мире, россия, 80 лет победы, новости, государственная дума рф
Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию

Странами НАТО в преддверии Дня Победы была развернута антироссийская кампания - Пискарев

09:18 11.05.2025 (обновлено: 09:24 11.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России констатирует, что в преддверии Дня Победы странами НАТО, в том числе с использованием иноагентов, была развернута массированная антироссийская кампания, заявил председатель комиссии Василий Пискарев.
"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России констатирует, что в преддверии Дня Победы странами НАТО - с использованием в том числе иноагентов - была развернута массированная антироссийская кампания", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
По словам депутата, зафиксированы также факты осквернения воинских захоронений и мемориалов на территории 15 стран Европы, запрета на исполнение советских песен и маршей военных лет, ношение советской военной формы и атрибутики, демонстрацию Знамени Победы и других флагов и знамен СССР. Он также отметил, что, несмотря на угрозы, Россия по традиции широко и достойно отметила 80-летие Великой Победы.
"Но для кого-то день 9 мая был и остается днем траура и поражения. 80 лет назад советский солдат, тогда казалось, навсегда разрушил планы нацистов уничтожить нашу страну и установить гитлеровский "новый порядок" в Европе и по всему миру. Сегодня наш солдат вновь рушит планы врагов России нанести нам стратегическое поражение c помощью потомков недобитых нацистов, жаждущих реванша, предателей и перебежчиков", - подчеркнул Пискарев.
Парламентарий добавил, что комиссия фиксирует, что из года в год одни и те же западные страны, "находящиеся в авангарде русофобии" - Великобритания, Германия, Франция, страны Прибалтики - финансируют и используют иноагентов.
"Данная связка проявила себя и в этом году. В частности, иноагенты призывали к ракетным ударам по территории России, проводили 9 мая акции по сбору средств для ВСУ. Продолжались и попытки идеологической обработки российских детей в духе искажения истории Великой Отечественной войны, принижения роли нашего народа в победе над нацизмом, неприятия праздничных мероприятий, в которых участвуют школьники и студенты, как "пропагандистских" и "навязанных"", - рассказал Пискарев.
Депутат заключил, что зафиксированные факты антироссийской деятельности комиссия будет учитывать в ходе дальнейшей корректировки законодательства, регламентирующего деятельность лиц, находящихся под иностранным влиянием.
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