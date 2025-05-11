https://crimea.ria.ru/20250511/dnr-i-lnr-otmechayut-11-letie-so-dnya-sozdaniya-1146357249.html

ДНР и ЛНР отмечают 11-летие со дня создания

ДНР и ЛНР отмечают 11-летие со дня создания - РИА Новости Крым, 11.05.2025

ДНР и ЛНР отмечают 11-летие со дня создания

Донецкая и Луганская Народные республики отмечают 11-летие со дня создания. РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T08:46

2025-05-11T08:46

2025-05-11T09:29

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

владимир константинов

госсовет рф

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новоси Крым. Донецкая и Луганская Народные республики отмечают 11-летие со дня создания."Наши братья из Донецкой и Луганской Народных Республик отмечают большой праздник: 11 лет назад на всенародных референдумах они высказались за свободу, независимость, справедливость. По итогам референдумов в границах бывших Донецкой и Луганской областей были созданы народные республики", - написал в своем поздравлении в ТГ-канале глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.Как и крымчане, жители Донбасса не приняли государственный переворот в Киеве и взяли свою судьбу в собственные руки, подчеркнул он."Крым всегда был вместе с Донбассом. Мы поддерживаем его граждан, с которыми нас объединяет любовь и преданность нашей общей Родине — России, общие идеалы и цели, а также общий враг. С ним на фронтах СВО сегодня плечом к плечу сражаются крымчане, дончане, луганчане, наши сограждане из всех регионов России. Мы убеждены в нашей Победе и делаем все для ее скорейшего наступления!", - заключил Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250511/kiev-demonstrativno-narushal-vse-predlozheniya-o-prekraschenii-ognya--putin-1146356433.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), владимир константинов, госсовет рф, крым, новости крыма