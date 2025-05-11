ДНР и ЛНР отмечают 11-летие со дня создания
Донецкая и Луганская Народные республики отмечают 11-летие со дня создания
08:46 11.05.2025 (обновлено: 09:29 11.05.2025)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России новых регионов в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новоси Крым. Донецкая и Луганская Народные республики отмечают 11-летие со дня создания.
"Наши братья из Донецкой и Луганской Народных Республик отмечают большой праздник: 11 лет назад на всенародных референдумах они высказались за свободу, независимость, справедливость. По итогам референдумов в границах бывших Донецкой и Луганской областей были созданы народные республики", - написал в своем поздравлении в ТГ-канале глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Как и крымчане, жители Донбасса не приняли государственный переворот в Киеве и взяли свою судьбу в собственные руки, подчеркнул он.
"Крым всегда был вместе с Донбассом. Мы поддерживаем его граждан, с которыми нас объединяет любовь и преданность нашей общей Родине — России, общие идеалы и цели, а также общий враг. С ним на фронтах СВО сегодня плечом к плечу сражаются крымчане, дончане, луганчане, наши сограждане из всех регионов России. Мы убеждены в нашей Победе и делаем все для ее скорейшего наступления!", - заключил Владимир Константинов.
Как и крымчане, жители Донбасса не приняли государственный переворот в Киеве и взяли свою судьбу в собственные руки, подчеркнул он.
"Крым всегда был вместе с Донбассом. Мы поддерживаем его граждан, с которыми нас объединяет любовь и преданность нашей общей Родине — России, общие идеалы и цели, а также общий враг. С ним на фронтах СВО сегодня плечом к плечу сражаются крымчане, дончане, луганчане, наши сограждане из всех регионов России. Мы убеждены в нашей Победе и делаем все для ее скорейшего наступления!", - заключил Владимир Константинов.
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