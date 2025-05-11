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ДНР и ЛНР отмечают 11-летие со дня создания - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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ДНР и ЛНР отмечают 11-летие со дня создания
ДНР и ЛНР отмечают 11-летие со дня создания - РИА Новости Крым, 11.05.2025
ДНР и ЛНР отмечают 11-летие со дня создания
Донецкая и Луганская Народные республики отмечают 11-летие со дня создания. РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T08:46
2025-05-11T09:29
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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госсовет рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новоси Крым. Донецкая и Луганская Народные республики отмечают 11-летие со дня создания."Наши братья из Донецкой и Луганской Народных Республик отмечают большой праздник: 11 лет назад на всенародных референдумах они высказались за свободу, независимость, справедливость. По итогам референдумов в границах бывших Донецкой и Луганской областей были созданы народные республики", - написал в своем поздравлении в ТГ-канале глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.Как и крымчане, жители Донбасса не приняли государственный переворот в Киеве и взяли свою судьбу в собственные руки, подчеркнул он."Крым всегда был вместе с Донбассом. Мы поддерживаем его граждан, с которыми нас объединяет любовь и преданность нашей общей Родине — России, общие идеалы и цели, а также общий враг. С ним на фронтах СВО сегодня плечом к плечу сражаются крымчане, дончане, луганчане, наши сограждане из всех регионов России. Мы убеждены в нашей Победе и делаем все для ее скорейшего наступления!", - заключил Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), владимир константинов, госсовет рф, крым, новости крыма
ДНР и ЛНР отмечают 11-летие со дня создания

Донецкая и Луганская Народные республики отмечают 11-летие со дня создания

08:46 11.05.2025 (обновлено: 09:29 11.05.2025)
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новоси Крым. Донецкая и Луганская Народные республики отмечают 11-летие со дня создания.
"Наши братья из Донецкой и Луганской Народных Республик отмечают большой праздник: 11 лет назад на всенародных референдумах они высказались за свободу, независимость, справедливость. По итогам референдумов в границах бывших Донецкой и Луганской областей были созданы народные республики", - написал в своем поздравлении в ТГ-канале глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Как и крымчане, жители Донбасса не приняли государственный переворот в Киеве и взяли свою судьбу в собственные руки, подчеркнул он.

"Крым всегда был вместе с Донбассом. Мы поддерживаем его граждан, с которыми нас объединяет любовь и преданность нашей общей Родине — России, общие идеалы и цели, а также общий враг. С ним на фронтах СВО сегодня плечом к плечу сражаются крымчане, дончане, луганчане, наши сограждане из всех регионов России. Мы убеждены в нашей Победе и делаем все для ее скорейшего наступления!", - заключил Владимир Константинов.
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