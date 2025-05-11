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Александр Митта - биография
Александр Митта - биография - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Александр Митта - биография
Александр Наумович Митта родился 28 марта 1993 года в Москве. Настоящая фамилия – Рабинович. Его детство пришлось на тяжелые годы: репрессии, война,... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T12:34
2025-05-11T12:34
2025-05-11T12:34
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Александр Наумович Митта родился 28 марта 1993 года в Москве. Настоящая фамилия – Рабинович. Его детство пришлось на тяжелые годы: репрессии, война, послевоенное восстановление страны. Несмотря на это, он получил техническое образование, окончив Московский авиационный институт. Однако вскоре понял, что его призвание – искусство.В начале своей творческой карьеры Митта работал карикатуристом и художников-графиков, публиковался в журналах "Крокодил" и "Юность". В 1960 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, где получил профессиональное образование в сфере киноискусства.Дебютировал в кино как режиссер в 1961 году с картиной "Друг мой, Колька!", снятой совместно с Алексеем Салтыковым. Фильм получил положительные отзывы и стал значимым событием для советского кинематографа начала 1960-х.К числу наиболее известных фильмов Александра Митты относятся "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Шаг за горизонт", "Сказка странствий", "Затмение", "Экипаж" – первый советский фильм-катастрофа, ставший культовым и имевший международных успех.Митта стал не только режиссером, но и сценаристом, педагогом, теоретиком кино. Он преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров, основал собственную школу киноискусства, написал несколько книг, включая "Кино между адом и раем", ставшую популярной среди студентов и молодых режиссеров.Александр Митта – лауреат Государственной премии СССР, Народный артист Российской Федерации. Его фильмы не раз отмечались на международных фестивалях, а многие из них вошли в золотой фонд советского кино.В последние годы жизни Митта отошел от активной работы в кино, сосредоточившись на преподавательской и просветительской деятельности. Несмотря на преклонный возраст и ухудшение здоровья, он остался важной фигурой в российской культурной среде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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александр митта, биография, новости, кино, россия, ссср, культура, искусство
Александр Наумович Митта родился 28 марта 1993 года в Москве. Настоящая фамилия – Рабинович. Его детство пришлось на тяжелые годы: репрессии, война, послевоенное восстановление страны. Несмотря на это, он получил техническое образование, окончив Московский авиационный институт. Однако вскоре понял, что его призвание – искусство.
В начале своей творческой карьеры Митта работал карикатуристом и художников-графиков, публиковался в журналах "Крокодил" и "Юность". В 1960 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, где получил профессиональное образование в сфере киноискусства.
Дебютировал в кино как режиссер в 1961 году с картиной "Друг мой, Колька!", снятой совместно с Алексеем Салтыковым. Фильм получил положительные отзывы и стал значимым событием для советского кинематографа начала 1960-х.
К числу наиболее известных фильмов Александра Митты относятся "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Шаг за горизонт", "Сказка странствий", "Затмение", "Экипаж" – первый советский фильм-катастрофа, ставший культовым и имевший международных успех.
Митта стал не только режиссером, но и сценаристом, педагогом, теоретиком кино. Он преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров, основал собственную школу киноискусства, написал несколько книг, включая "Кино между адом и раем", ставшую популярной среди студентов и молодых режиссеров.
Александр Митта – лауреат Государственной премии СССР, Народный артист Российской Федерации. Его фильмы не раз отмечались на международных фестивалях, а многие из них вошли в золотой фонд советского кино.
В последние годы жизни Митта отошел от активной работы в кино, сосредоточившись на преподавательской и просветительской деятельности. Несмотря на преклонный возраст и ухудшение здоровья, он остался важной фигурой в российской культурной среде.
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