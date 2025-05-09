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Патриарх Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Патриарх Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV
Патриарх Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Патриарх Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV и выразил надежду на то, что при новом понтифике отношения церквей будут... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T18:03
2025-05-09T18:03
лев xiv
религия
христианство
патриарх кирилл (владимир гундяев)
в мире
ватикан
папа римский
новости
рпц (русская православная церковь)
католическая церковь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV и выразил надежду на то, что при новом понтифике отношения церквей будут поступательно развиваться, соответствующее письмо патриарха Кирилла ко Льву XIV опубликовано в пятницу на сайте РПЦ.Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США."Ваше Святейшество! Примите искренние поздравления с избранием Вас на кафедру Римских епископов! Вы начинаете служение предстоятеля Римско-католической церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды. В этом контексте взаимоотношения христианского Востока и Запада приобретают особенное значение для судеб мира. Искренне надеюсь, что при Вашем участии отношения наших Церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих", - говорится в послании патриарха Кирилла.Он также обратил внимание на новое имя, взятое папой при избрании."Всемилостивый Господь да укрепляет Ваши душевные и телесные силы, сохраняя в добром здравии на многая лета!", - заключил патриарх Кирилл.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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лев xiv, религия, христианство, патриарх кирилл (владимир гундяев), в мире, ватикан, папа римский, новости, рпц (русская православная церковь), католическая церковь
Патриарх Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV

Патриарх Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV

18:03 09.05.2025
 
© РИА НовостиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV и выразил надежду на то, что при новом понтифике отношения церквей будут поступательно развиваться, соответствующее письмо патриарха Кирилла ко Льву XIV опубликовано в пятницу на сайте РПЦ.
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США.
"Ваше Святейшество! Примите искренние поздравления с избранием Вас на кафедру Римских епископов! Вы начинаете служение предстоятеля Римско-католической церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды. В этом контексте взаимоотношения христианского Востока и Запада приобретают особенное значение для судеб мира. Искренне надеюсь, что при Вашем участии отношения наших Церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих", - говорится в послании патриарха Кирилла.
Он также обратил внимание на новое имя, взятое папой при избрании.
"Избранное Вами имя отсылает к личности одного из Ваших великих предшественников - святителя Льва, папы Римского. Защитник христианской общины Рима перед лицом варварских нашествий, поборник учения о полноте Божества и человечества Господа Иисуса Христа и созидатель единства в истине, этот угодник Божий, равно почитающийся и католиками, и православными, да вдохновляет Вас в предстоящем непростом и ответственном служении", - отметил глава РПЦ.
"Всемилостивый Господь да укрепляет Ваши душевные и телесные силы, сохраняя в добром здравии на многая лета!", - заключил патриарх Кирилл.
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Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Вчера, 21:07
Папа римский Лев XIV – биография
 
Лев XIVРелигияХристианствоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)В миреВатиканПапа РимскийНовостиРПЦ (Русская православная церковь)Католическая Церковь
 
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