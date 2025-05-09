https://crimea.ria.ru/20250509/patriarkh-kirill-pozdravil-s-izbraniem-papu-lva-xiv-1146336287.html

Патриарх Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV

Патриарх Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Патриарх Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV и выразил надежду на то, что при новом понтифике отношения церквей будут... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T18:03

2025-05-09T18:03

2025-05-09T18:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV и выразил надежду на то, что при новом понтифике отношения церквей будут поступательно развиваться, соответствующее письмо патриарха Кирилла ко Льву XIV опубликовано в пятницу на сайте РПЦ.Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США."Ваше Святейшество! Примите искренние поздравления с избранием Вас на кафедру Римских епископов! Вы начинаете служение предстоятеля Римско-католической церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды. В этом контексте взаимоотношения христианского Востока и Запада приобретают особенное значение для судеб мира. Искренне надеюсь, что при Вашем участии отношения наших Церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих", - говорится в послании патриарха Кирилла.Он также обратил внимание на новое имя, взятое папой при избрании."Всемилостивый Господь да укрепляет Ваши душевные и телесные силы, сохраняя в добром здравии на многая лета!", - заключил патриарх Кирилл.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лев xiv, религия, христианство, патриарх кирилл (владимир гундяев), в мире, ватикан, папа римский, новости, рпц (русская православная церковь), католическая церковь