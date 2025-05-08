https://crimea.ria.ru/20250508/zafiksirovano-488-narusheniy-rezhima-prekrascheniya-ognya-so-storony-vsu-1146305830.html

Зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ

Зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ

Несмотря на объявление перемирия, со стороны киевских боевиков зафиксировано 488 фактов нарушения режима прекращения огня, сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T13:21

2025-05-08T13:21

2025-05-08T13:45

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

перемирие

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Несмотря на объявление перемирия, со стороны киевских боевиков зафиксировано 488 фактов нарушения режима прекращения огня, сообщает в четверг Минобороны России.По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 4 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, перечислили в российском военном ведомстве.И отметили, что преднамеренные деструктивные действия ВСУ подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем.В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима, подчеркнули в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250508/vsu-predprinyali-dve-popytki-proryva-cherez-gosgranitsu-rossii--minoborony-1146305734.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, перемирие, всу (вооруженные силы украины)