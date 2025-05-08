https://crimea.ria.ru/20250508/papa-rimskiy-lev-xiv--biografiya-1146320503.html
Папа римский Лев XIV – биография
Папа римский Лев XIV – биография - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Папа римский Лев XIV – биография
Новым папой римским стал префект дикастерии по делам епископов, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Новый понтифик принял имя Лев XIV – это первый в... РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T21:07
2025-05-08T21:07
2025-05-08T21:09
папа римский
новости
биография
религия
ватикан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/08/1146320698_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_0ef38cf6c0d8f3a165cab0d71633f968.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Новым папой римским стал префект дикастерии по делам епископов, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Новый понтифик принял имя Лев XIV – это первый в истории папа римский из США.Роберту Фрэнсису Прево 69 лет, он родился в Чикаго.Имеет математическое образование, окончил семинарию Ордена Святого Августина.Рукоположен в священники в 1982 году, вскоре после этого присоединился к миссии августинцев в Перу.В США вернулся в конце 90-х годов, а вскоре после этого стал генеральным приором Августинского ордена.Рукоположен в епископы в 2014-м папой Франциском.В 2020 году назначен апостольским администратором в Перу.В феврале 2025 года Франциск возвел Роберта Фрэнсиса Прево в сан кардиналов-епископов (то есть старших кардиналов).Первый папа в истории, рожденный в США.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/08/1146320698_77:0:734:493_1920x0_80_0_0_490ccc8740c1dffc0403605840b04720.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
папа римский, новости, биография, религия, ватикан
Папа римский Лев XIV – биография
Биография папы римского Льва XIV
21:07 08.05.2025 (обновлено: 21:09 08.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Новым папой римским стал префект дикастерии по делам епископов, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Новый понтифик принял имя Лев XIV – это первый в истории папа римский из США.
Роберту Фрэнсису Прево 69 лет, он родился в Чикаго.
Имеет математическое образование, окончил семинарию Ордена Святого Августина.
Рукоположен в священники в 1982 году, вскоре после этого присоединился к миссии августинцев в Перу.
В США вернулся в конце 90-х годов, а вскоре после этого стал генеральным приором Августинского ордена.
Рукоположен в епископы в 2014-м папой Франциском.
В 2020 году назначен апостольским администратором в Перу.
В феврале 2025 года Франциск возвел Роберта Фрэнсиса Прево в сан кардиналов-епископов (то есть старших кардиналов).
Первый папа в истории, рожденный в США.