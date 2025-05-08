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Папа римский Лев XIV – биография

Папа римский Лев XIV – биография - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Папа римский Лев XIV – биография

Новым папой римским стал префект дикастерии по делам епископов, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Новый понтифик принял имя Лев XIV – это первый в... РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T21:07

2025-05-08T21:07

2025-05-08T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Новым папой римским стал префект дикастерии по делам епископов, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Новый понтифик принял имя Лев XIV – это первый в истории папа римский из США.Роберту Фрэнсису Прево 69 лет, он родился в Чикаго.Имеет математическое образование, окончил семинарию Ордена Святого Августина.Рукоположен в священники в 1982 году, вскоре после этого присоединился к миссии августинцев в Перу.В США вернулся в конце 90-х годов, а вскоре после этого стал генеральным приором Августинского ордена.Рукоположен в епископы в 2014-м папой Франциском.В 2020 году назначен апостольским администратором в Перу.В феврале 2025 года Франциск возвел Роберта Фрэнсиса Прево в сан кардиналов-епископов (то есть старших кардиналов).Первый папа в истории, рожденный в США.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, новости, биография, религия, ватикан