Рейтинг@Mail.ru
Папа римский Лев XIV – биография - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250508/papa-rimskiy-lev-xiv--biografiya-1146320503.html
Папа римский Лев XIV – биография
Папа римский Лев XIV – биография - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Папа римский Лев XIV – биография
Новым папой римским стал префект дикастерии по делам епископов, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Новый понтифик принял имя Лев XIV – это первый в... РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T21:07
2025-05-08T21:09
папа римский
новости
биография
религия
ватикан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/08/1146320698_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_0ef38cf6c0d8f3a165cab0d71633f968.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Новым папой римским стал префект дикастерии по делам епископов, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Новый понтифик принял имя Лев XIV – это первый в истории папа римский из США.Роберту Фрэнсису Прево 69 лет, он родился в Чикаго.Имеет математическое образование, окончил семинарию Ордена Святого Августина.Рукоположен в священники в 1982 году, вскоре после этого присоединился к миссии августинцев в Перу.В США вернулся в конце 90-х годов, а вскоре после этого стал генеральным приором Августинского ордена.Рукоположен в епископы в 2014-м папой Франциском.В 2020 году назначен апостольским администратором в Перу.В феврале 2025 года Франциск возвел Роберта Фрэнсиса Прево в сан кардиналов-епископов (то есть старших кардиналов).Первый папа в истории, рожденный в США.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/08/1146320698_77:0:734:493_1920x0_80_0_0_490ccc8740c1dffc0403605840b04720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
папа римский, новости, биография, религия, ватикан
Папа римский Лев XIV – биография

Биография папы римского Льва XIV

21:07 08.05.2025 (обновлено: 21:09 08.05.2025)
 
© РИА НовостиПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Новым папой римским стал префект дикастерии по делам епископов, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Новый понтифик принял имя Лев XIV – это первый в истории папа римский из США.
Роберту Фрэнсису Прево 69 лет, он родился в Чикаго.
Имеет математическое образование, окончил семинарию Ордена Святого Августина.
Рукоположен в священники в 1982 году, вскоре после этого присоединился к миссии августинцев в Перу.
В США вернулся в конце 90-х годов, а вскоре после этого стал генеральным приором Августинского ордена.
Рукоположен в епископы в 2014-м папой Франциском.
В 2020 году назначен апостольским администратором в Перу.
В феврале 2025 года Франциск возвел Роберта Фрэнсиса Прево в сан кардиналов-епископов (то есть старших кардиналов).
Первый папа в истории, рожденный в США.
 
Папа РимскийНовостиБиографияРелигияВатикан
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15Встреча Путина с Си Цзиньпином и избрание папы римского – главное за день
21:47В Симферополе на 9 мая ограничат движение
21:32В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участников
21:07Папа римский Лев XIV – биография
20:49Кардинал из США стал новым папой римским
20:11Женщина сорвалась с 7-метровой скалы в Крыму
19:45В Симферополе 9 мая пройдет общегородская минута молчания
19:16Избран новый папа римский
19:10Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории
18:39Украина не вернет долги Западу в ближайшие несколько десятилетий
18:10Дальнейшие шаги России по Украине зависят от перемирия на День Победы
17:41Морской транспорт Севастополя возобновил работу
17:07Севастополь простился с героем спецоперации
16:31Рейд закрыли в Севастополе
16:16Дед Зеленского отбивал у Гитлера стратегические запасы марганца
15:57В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС
15:28Сотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине Демерджи
14:44Россия и Китай приняли совместное заявление о глобальной стабильности
14:25Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрах
14:08Переговоры Путина и Си Цзиньпина – главные заявления
Лента новостейМолния