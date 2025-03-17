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Очередь на Крымский мост выросла вдвое - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Очередь на Крымский мост выросла вдвое
Очередь на Крымский мост выросла вдвое - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Очередь на Крымский мост выросла вдвое
Очередь на Крымский мост со стороны Краснодарского края за час выросла вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Краснодарского края за час выросла вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Автомобили начали скапливаться со стороны Кубани в 10 утра. Тогда очереди на досмотр ожидали 50 автомобилей. Спустя час количество транспорта выросло.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщал замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, краснодарский край, керчь
Очередь на Крымский мост выросла вдвое

Очередь на Крымский мост за час выросла вдвое до 120 авто

11:20 17.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Краснодарского края за час выросла вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Автомобили начали скапливаться со стороны Кубани в 10 утра. Тогда очереди на досмотр ожидали 50 автомобилей. Спустя час количество транспорта выросло.
"По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщал замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияКрымНовости КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКраснодарский крайКерчь
 
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