https://crimea.ria.ru/20250317/ochered-na-krymskiy-most-vyrosla-vdvoe-1144982894.html

Очередь на Крымский мост выросла вдвое

Очередь на Крымский мост выросла вдвое - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Очередь на Крымский мост выросла вдвое

Очередь на Крымский мост со стороны Краснодарского края за час выросла вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T11:20

2025-03-17T11:20

2025-03-17T11:20

россия

крым

новости крыма

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

краснодарский край

керчь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130066472_0:178:3044:1891_1920x0_80_0_0_515a96ebb17c74cedf91669b777c3db4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Краснодарского края за час выросла вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Автомобили начали скапливаться со стороны Кубани в 10 утра. Тогда очереди на досмотр ожидали 50 автомобилей. Спустя час количество транспорта выросло.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщал замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

крым

краснодарский край

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, краснодарский край, керчь