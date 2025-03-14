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В Ленинском районе Крыма перекроют дороги в одном из поселков
В Ленинском районе Крыма перекроют дороги в одном из поселков - РИА Новости Крым, 14.03.2025
В Ленинском районе Крыма перекроют дороги в одном из поселков
В Ленинском районе Крыма в пятницу пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщает районная администрация. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T09:30
2025-03-14T09:30
2025-03-14T09:45
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ленинский район
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безопасность республики крым и севастополя
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в пятницу пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщает районная администрация.По данным властей, учения будут проходить в районе администрации поселка Ленино с 10 часов утра.Граждан попросят соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.3 февраля 2023 года в регионе ввели высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на день перекроют въезд и выезд в одном из селОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыАксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Ленинском районе Крыма перекроют дороги в одном из поселков
В поселке на востоке Крыма частично ограничат движение из-за учений
09:30 14.03.2025 (обновлено: 09:45 14.03.2025)