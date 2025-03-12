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Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы
Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату бюджетных средств в крупном размере, сообщает "Sputnik Грузия". РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T10:22
2025-03-12T10:22
новости
грузия
михаил саакашвили
задержание михаила саакашвили на украине
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату бюджетных средств в крупном размере, сообщает "Sputnik Грузия".Речь идет о так называемом "деле о пиджаках", по которому экс-президенту предъявили обвинение в растрате более 3,2 миллиона долларов. По версии обвинения, Саакашвили, находясь на посту главы государства, на бюджетные деньги купил пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы.Согласно грузинскому законодательству, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений менее строгое наказание поглощается более строгим.Саакашвили был избран президентом Грузии в январе 2004 года, в результате свержения режима Эдуарда Шеварднадзе в ходе государственного переворота – так называемой "революции роз". Ушел в отставку в ноябре 2007 года, а в 2008 году вновь был избран главой государства. При Саакашвили в 2008 году Грузия осуществила агрессию в отношении Южной Осетии (август 2008 года). Кроме того, с приходом к власти Саакашвили и его команды усилилось стремление страны в европейские и евроатлантические структуры.После государственного переворота 2014 года в Киеве бывший грузинский президент некоторое время работал на Украине, в частности, руководил Одесской областной государственной администрацией.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после его возвращения с Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, грузия, михаил саакашвили, задержание михаила саакашвили на украине, суд
Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы

Экс-президент Грузии Саакашвили приговорен к 9 годам тюрьмы за растрату

10:22 12.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату бюджетных средств в крупном размере, сообщает "Sputnik Грузия".
Речь идет о так называемом "деле о пиджаках", по которому экс-президенту предъявили обвинение в растрате более 3,2 миллиона долларов. По версии обвинения, Саакашвили, находясь на посту главы государства, на бюджетные деньги купил пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы.
Как указывает агентство, срок заключения отсчитывается с момента ареста Саакашвили – с 1 октября 2021 года. В то же время продолжается рассмотрение уголовных дел в отношении бывшего грузинского лидера по делам о событиях 7 ноября 2007 года (акции протеста оппозиции в Тбилиси) и о незаконном пересечении границы Грузии.
Согласно грузинскому законодательству, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений менее строгое наказание поглощается более строгим.
Саакашвили был избран президентом Грузии в январе 2004 года, в результате свержения режима Эдуарда Шеварднадзе в ходе государственного переворота – так называемой "революции роз". Ушел в отставку в ноябре 2007 года, а в 2008 году вновь был избран главой государства. При Саакашвили в 2008 году Грузия осуществила агрессию в отношении Южной Осетии (август 2008 года). Кроме того, с приходом к власти Саакашвили и его команды усилилось стремление страны в европейские и евроатлантические структуры.
После государственного переворота 2014 года в Киеве бывший грузинский президент некоторое время работал на Украине, в частности, руководил Одесской областной государственной администрацией.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после его возвращения с Украины.
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НовостиГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Михаила Саакашвили на УкраинеСуд
 
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