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Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы

Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату бюджетных средств в крупном размере, сообщает "Sputnik Грузия". РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T10:22

2025-03-12T10:22

2025-03-12T10:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату бюджетных средств в крупном размере, сообщает "Sputnik Грузия".Речь идет о так называемом "деле о пиджаках", по которому экс-президенту предъявили обвинение в растрате более 3,2 миллиона долларов. По версии обвинения, Саакашвили, находясь на посту главы государства, на бюджетные деньги купил пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы.Согласно грузинскому законодательству, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений менее строгое наказание поглощается более строгим.Саакашвили был избран президентом Грузии в январе 2004 года, в результате свержения режима Эдуарда Шеварднадзе в ходе государственного переворота – так называемой "революции роз". Ушел в отставку в ноябре 2007 года, а в 2008 году вновь был избран главой государства. При Саакашвили в 2008 году Грузия осуществила агрессию в отношении Южной Осетии (август 2008 года). Кроме того, с приходом к власти Саакашвили и его команды усилилось стремление страны в европейские и евроатлантические структуры.После государственного переворота 2014 года в Киеве бывший грузинский президент некоторое время работал на Украине, в частности, руководил Одесской областной государственной администрацией.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после его возвращения с Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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