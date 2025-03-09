https://crimea.ria.ru/20250309/85-let-otmechaet-kavalerist-devitsa-larisa-golubkina-1144773344.html

85 лет отмечает "кавалерист-девица" Лариса Голубкина

85 лет отмечает "кавалерист-девица" Лариса Голубкина - РИА Новости Крым, 09.03.2025

85 лет отмечает "кавалерист-девица" Лариса Голубкина

85 лет отмечает народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Коренная москвичка, она выпускница дирижерско-хорового отделения Московского музыкального... РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T11:56

2025-03-09T11:56

2025-03-09T12:03

лариса голубкина

владимир путин (политик)

михаил мишустин

юбилей

культура

искусство

театр

кино

россия

ссср

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. 85 лет отмечает народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Коренная москвичка, она выпускница дирижерско-хорового отделения Московского музыкального педагогического училища и отделения актеров музыкальной комедии Государственного института (ныне университет) театрального искусства – ГИТИС. С 1964 года - актриса Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии. Играла в театральных комедиях и трагедиях.В кино актриса дебютировала в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", снятом в 1962 году. Роль Шурочки Азаровой принесла ей известность и популярность у зрителей. В нем она спела "Колыбельную Светланы", музыку к которой написал Тихон Хренников. Романс вошел в число лучших образцов советской лирики, а "Гусарская баллада" стала невероятно популярной у зрителей.Затем были такие знаменитые ленты как "Дайте жалобную книгу!", "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки" и "Освобождение". Всего фильмография актрисы включает более 20 кинокартин и фильмов-спектаклей.Лариса Голубкина также известна как мастер эстрады, исполнительница старинных русских романсов.Лариса Голубкина — обладательница многочисленных театральных премий.В настоящий момент вдова известнейшего артиста Андрея Миронова и мать актрисы Марии Голубкиной борется с тяжелым недугом.С юбилеем Ларису Голубкину поздравил президент России Владимир Путин.В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что образы Голубкиной, воплощенные в театре и кино, неповторимы в комедии и мелодраме.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса голубкина, владимир путин (политик), михаил мишустин, юбилей, культура, искусство , театр, кино, россия, ссср, новости