https://crimea.ria.ru/20250309/85-let-otmechaet-kavalerist-devitsa-larisa-golubkina-1144773344.html
85 лет отмечает "кавалерист-девица" Лариса Голубкина
85 лет отмечает "кавалерист-девица" Лариса Голубкина - РИА Новости Крым, 09.03.2025
85 лет отмечает "кавалерист-девица" Лариса Голубкина
85 лет отмечает народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Коренная москвичка, она выпускница дирижерско-хорового отделения Московского музыкального... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T11:56
2025-03-09T11:56
2025-03-09T12:03
лариса голубкина
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михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. 85 лет отмечает народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Коренная москвичка, она выпускница дирижерско-хорового отделения Московского музыкального педагогического училища и отделения актеров музыкальной комедии Государственного института (ныне университет) театрального искусства – ГИТИС. С 1964 года - актриса Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии. Играла в театральных комедиях и трагедиях.В кино актриса дебютировала в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", снятом в 1962 году. Роль Шурочки Азаровой принесла ей известность и популярность у зрителей. В нем она спела "Колыбельную Светланы", музыку к которой написал Тихон Хренников. Романс вошел в число лучших образцов советской лирики, а "Гусарская баллада" стала невероятно популярной у зрителей.Затем были такие знаменитые ленты как "Дайте жалобную книгу!", "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки" и "Освобождение". Всего фильмография актрисы включает более 20 кинокартин и фильмов-спектаклей.Лариса Голубкина также известна как мастер эстрады, исполнительница старинных русских романсов.Лариса Голубкина — обладательница многочисленных театральных премий.В настоящий момент вдова известнейшего артиста Андрея Миронова и мать актрисы Марии Голубкиной борется с тяжелым недугом.С юбилеем Ларису Голубкину поздравил президент России Владимир Путин.В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что образы Голубкиной, воплощенные в театре и кино, неповторимы в комедии и мелодраме.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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лариса голубкина, владимир путин (политик), михаил мишустин, юбилей, культура, искусство , театр, кино, россия, ссср, новости
85 лет отмечает "кавалерист-девица" Лариса Голубкина
Путин и Мишустин поздравили с 85-летием актрису Ларису Голубкину
11:56 09.03.2025 (обновлено: 12:03 09.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. 85 лет отмечает народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Коренная москвичка, она выпускница дирижерско-хорового отделения Московского музыкального педагогического училища и отделения актеров музыкальной комедии Государственного института (ныне университет) театрального искусства – ГИТИС. С 1964 года - актриса Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии. Играла в театральных комедиях и трагедиях.
В кино актриса дебютировала в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", снятом в 1962 году. Роль Шурочки Азаровой принесла ей известность и популярность у зрителей. В нем она спела "Колыбельную Светланы", музыку к которой написал Тихон Хренников. Романс вошел в число лучших образцов советской лирики, а "Гусарская баллада" стала невероятно популярной у зрителей.
Затем были такие знаменитые ленты как "Дайте жалобную книгу!", "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки" и "Освобождение". Всего фильмография актрисы включает более 20 кинокартин и фильмов-спектаклей.
Лариса Голубкина также известна как мастер эстрады, исполнительница старинных русских романсов.
Лариса Голубкина — обладательница многочисленных театральных премий.
В настоящий момент вдова известнейшего артиста Андрея Миронова и мать актрисы Марии Голубкиной борется с тяжелым недугом.
С юбилеем Ларису Голубкину поздравил президент России Владимир Путин.
"Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными", – говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.
В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что образы Голубкиной, воплощенные в театре и кино, неповторимы в комедии и мелодраме.
"Многие годы ваши творческие работы в театре и кино восхищают миллионы зрителей. Яркий драматический талант, вокальное мастерство, особая глубина и выразительность - это те качества, которые позволили вам достичь вершин актерского мастерства. Вы неповторимы и в комедии, и в мелодраме", - говорится в поздравительной телеграмме в адрес юбилярши.
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