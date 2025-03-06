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Россия считает "ядерную риторику" Макрона угрозой – Лавров
Россия считает "ядерную риторику" Макрона угрозой – Лавров - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Россия считает "ядерную риторику" Макрона угрозой – Лавров
Москва воспринимает слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии угрозой в адрес России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T13:08
2025-03-06T13:08
2025-03-06T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Москва воспринимает слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии угрозой в адрес России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Накануне Макрон выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Французский лидер назвал Россию "угрозой для Европы" и добавил, что на следующей неделе соберет начальников штабов вооруженных сил тех стран, которые "готовы гарантировать будущий мир на Украине".Глава российского дипведомства добавил, что у Макрона есть все возможности позвонить президенту РФ Владимиру Путину и поговорить с ним."В отношении вот этих, прямо скажем, неумных обвинений России в подготовке войны против Европы и Франции Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью. Наверное, для любого мало-мальски вменяемого человека совершенно понятно, что России это не нужно", - отметил Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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эммануэль макрон, франция, сергей лавров, россия, политика, новости
Россия считает "ядерную риторику" Макрона угрозой – Лавров
Москва считает "ядерную риторику" Макрона угрозой в адрес России – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Москва воспринимает слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии угрозой в адрес России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Накануне
Макрон выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Французский лидер назвал Россию "угрозой для Европы" и добавил, что на следующей неделе соберет начальников штабов вооруженных сил тех стран, которые "готовы гарантировать будущий мир на Украине".
"Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.
Глава российского дипведомства добавил, что у Макрона есть все возможности позвонить президенту РФ Владимиру Путину и поговорить с ним.
"В отношении вот этих, прямо скажем, неумных обвинений России в подготовке войны против Европы и Франции Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью. Наверное, для любого мало-мальски вменяемого человека совершенно понятно, что России это не нужно", - отметил Лавров.
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