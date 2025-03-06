https://crimea.ria.ru/20250306/rossiya-schitaet-yadernuyu-ritoriku-makrona-ugrozoy--lavrov-1144703956.html

Россия считает "ядерную риторику" Макрона угрозой – Лавров

Россия считает "ядерную риторику" Макрона угрозой – Лавров - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Россия считает "ядерную риторику" Макрона угрозой – Лавров

Москва воспринимает слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии угрозой в адрес России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T13:08

2025-03-06T13:08

2025-03-06T13:08

эммануэль макрон

франция

сергей лавров

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Москва воспринимает слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии угрозой в адрес России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Накануне Макрон выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Французский лидер назвал Россию "угрозой для Европы" и добавил, что на следующей неделе соберет начальников штабов вооруженных сил тех стран, которые "готовы гарантировать будущий мир на Украине".Глава российского дипведомства добавил, что у Макрона есть все возможности позвонить президенту РФ Владимиру Путину и поговорить с ним."В отношении вот этих, прямо скажем, неумных обвинений России в подготовке войны против Европы и Франции Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью. Наверное, для любого мало-мальски вменяемого человека совершенно понятно, что России это не нужно", - отметил Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, сергей лавров, россия, политика, новости