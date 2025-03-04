https://crimea.ria.ru/20250304/zayavlenie-trampa-segodnya---chto-on-sobiraetsya-obyavit-kongressu-ssha-1144646645.html

Заявление Трампа сегодня - что он собирается объявить конгрессу США

Заявление Трампа сегодня - что он собирается объявить конгрессу США - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Заявление Трампа сегодня - что он собирается объявить конгрессу США

Заявление президента США Дональда Трампа назначено на вечер 4 марта – именно на эту дату он анонсировал что-то "очень важное", что прозвучит в конгрессе. В... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T14:38

2025-03-04T14:38

2025-03-04T14:38

дональд трамп

сша

политика

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141641409_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_cbcb837512977e0f279819dfefd95e86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа назначено на вечер 4 марта – именно на эту дату он анонсировал что-то "очень важное", что прозвучит в конгрессе. В соцсетях и СМИ появилось множество предположений, что же скажет американцам глава Белого дома. Подробнее – в нашем материале.Заявление ТрампаПрезидент США в понедельник вечером в социальной сети Truth Social сообщил, что предстоящее во вторник выступление на заседании Сената и Палаты представителей Конгресса будет очень значимым.При этом подробностей он не привел. С учетом того, что американская администрация после инаугурации Трампа начала работу по урегулированию конфликта на Украине, в соцсетях сразу разразилась дискуссия на тему предстоящего выступления. Западные политические эксперты предполагают, что он может призвать стороны сесть за стол переговоров. Другие же, в том числе американские СМИ, считают, что после перепалки между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме американский президент официально объявит, что Штаты замораживают поддержку Украины.Также ряд политологов высказывают предположение, что Трамп может заявить о необходимости смены киевского режима, проведении выборов на Украине и дальнейшем урегулировании конфликта дипломатическим путем.Выступление Трампа в конгрессе4 марта 2025 года президент США Дональд Трамп выступит перед членами обеих палат Конгресса. Это традиционное для Штатов послание "О положении страны", с которым президенты обращаются к Конгрессу в начале года. При этом считается, что в год, когда лидер только вступает в должность, это своего рода программная речь о главных приоритетах и целях. В нее входят оценка ситуации в стране, проблемные вопросы и экономическая составляющая.Традиционно это выступление транслируется в эфире местных телеканалов и широко тиражироваться в СМИ.Конфликт Трампа с ЗеленскимИсторическая встреча Трампа и Зеленского, о которой уже несколько дней говорит мир, прошла 28 февраля в Белом доме. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.Дональд Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. И призвал киевский режим пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Американский лидер выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию. В Кремле же, оценивая произошедшее, заявили, что эта ситуация показала, насколько тяжело будет добиться урегулирования в украинском конфликте.

https://crimea.ria.ru/20250304/chto-ugrozhaet-ssha-posle-skandala-trampa-s-zelenskim-v-belom-dome--mnenie-1144619620.html

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, политика, в мире, украина