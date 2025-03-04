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Заявление Трампа сегодня - что он собирается объявить конгрессу США
Заявление Трампа сегодня - что он собирается объявить конгрессу США - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Заявление Трампа сегодня - что он собирается объявить конгрессу США
Заявление президента США Дональда Трампа назначено на вечер 4 марта – именно на эту дату он анонсировал что-то "очень важное", что прозвучит в конгрессе. В... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T14:38
2025-03-04T14:38
2025-03-04T14:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа назначено на вечер 4 марта – именно на эту дату он анонсировал что-то "очень важное", что прозвучит в конгрессе. В соцсетях и СМИ появилось множество предположений, что же скажет американцам глава Белого дома. Подробнее – в нашем материале.Заявление ТрампаПрезидент США в понедельник вечером в социальной сети Truth Social сообщил, что предстоящее во вторник выступление на заседании Сената и Палаты представителей Конгресса будет очень значимым.При этом подробностей он не привел. С учетом того, что американская администрация после инаугурации Трампа начала работу по урегулированию конфликта на Украине, в соцсетях сразу разразилась дискуссия на тему предстоящего выступления. Западные политические эксперты предполагают, что он может призвать стороны сесть за стол переговоров. Другие же, в том числе американские СМИ, считают, что после перепалки между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме американский президент официально объявит, что Штаты замораживают поддержку Украины.Также ряд политологов высказывают предположение, что Трамп может заявить о необходимости смены киевского режима, проведении выборов на Украине и дальнейшем урегулировании конфликта дипломатическим путем.Выступление Трампа в конгрессе4 марта 2025 года президент США Дональд Трамп выступит перед членами обеих палат Конгресса. Это традиционное для Штатов послание "О положении страны", с которым президенты обращаются к Конгрессу в начале года. При этом считается, что в год, когда лидер только вступает в должность, это своего рода программная речь о главных приоритетах и целях. В нее входят оценка ситуации в стране, проблемные вопросы и экономическая составляющая.Традиционно это выступление транслируется в эфире местных телеканалов и широко тиражироваться в СМИ.Конфликт Трампа с ЗеленскимИсторическая встреча Трампа и Зеленского, о которой уже несколько дней говорит мир, прошла 28 февраля в Белом доме. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.Дональд Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. И призвал киевский режим пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Американский лидер выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию. В Кремле же, оценивая произошедшее, заявили, что эта ситуация показала, насколько тяжело будет добиться урегулирования в украинском конфликте.
https://crimea.ria.ru/20250304/chto-ugrozhaet-ssha-posle-skandala-trampa-s-zelenskim-v-belom-dome--mnenie-1144619620.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дональд трамп, сша, политика, в мире, украина
Заявление Трампа сегодня - что он собирается объявить конгрессу США
Заявление Трампа сегодня - что он собирается объявить конгрессу США 4 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа назначено на вечер 4 марта – именно на эту дату он анонсировал что-то "очень важное", что прозвучит в конгрессе. В соцсетях и СМИ появилось множество предположений, что же скажет американцам глава Белого дома. Подробнее – в нашем материале.
Заявление Трампа
Президент США в понедельник вечером в социальной сети Truth Social сообщил, что предстоящее во вторник выступление на заседании Сената и Палаты представителей Конгресса будет очень значимым.
"Завтрашний вечер будет очень важным. Я расскажу все как есть", - написал Трамп.
При этом подробностей он не привел. С учетом того, что американская администрация после инаугурации Трампа начала работу по урегулированию конфликта на Украине, в соцсетях сразу разразилась дискуссия на тему предстоящего выступления. Западные политические эксперты предполагают, что он может призвать стороны сесть за стол переговоров. Другие же, в том числе американские СМИ, считают, что после перепалки между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме американский президент официально объявит, что Штаты замораживают поддержку Украины.
Также ряд политологов высказывают предположение, что Трамп может заявить о необходимости смены киевского режима, проведении выборов на Украине и дальнейшем урегулировании конфликта дипломатическим путем.
Выступление Трампа в конгрессе
4 марта 2025 года президент США Дональд Трамп выступит перед членами обеих палат Конгресса. Это традиционное для Штатов послание "О положении страны", с которым президенты обращаются к Конгрессу в начале года. При этом считается, что в год, когда лидер только вступает в должность, это своего рода программная речь о главных приоритетах и целях. В нее входят оценка ситуации в стране, проблемные вопросы и экономическая составляющая.
Традиционно это выступление транслируется в эфире местных телеканалов и широко тиражироваться в СМИ.
Конфликт Трампа с Зеленским
Историческая встреча Трампа и Зеленского, о которой уже несколько дней говорит мир, прошла 28 февраля в Белом доме. Во время беседы между ними возникла перепалка
. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.
Дональд Трамп заявил, что пора прекращать конфликт
и Украина должна быть в этом заинтересована. И призвал киевский режим пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Американский лидер выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона
в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию. В Кремле же, оценивая произошедшее, заявили, что эта ситуация показала, насколько тяжело будет добиться урегулирования в украинском конфликте.