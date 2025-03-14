Рейтинг@Mail.ru
В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250314/v-abkhaziyu--mozhno-mid-rf-snyal-rekomendatsii-po-neposescheniyu-respubliki-1144933447.html
В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики
В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики - РИА Новости Крым, 14.03.2025
В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики
Рекомендации МИД РФ воздержаться от посещения Абхазии, сняты. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T13:44
2025-03-14T13:44
абхазия
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
безопасность
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/17/1138312221_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_638c267ad934cb99cbc4072d4c6eea5d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Рекомендации МИД РФ воздержаться от посещения Абхазии, сняты. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.В ноябре 2024 года в связи с внутриполитическим кризисом в Абхазии МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в республику, а тем, кто уже там находился, по возможности выехать.После президентских выборов и расширения пропускных возможностей таможенного и пограничного пунктов на границе двух государств, а также с учетом стабилизации ситуации в Абхазии МИД России отменяет вышеупомянутые рекомендации.При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в АбхазииНовый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлениемРоссия продолжит гуманитарный переток электричества в Абхазию – Путин
абхазия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/17/1138312221_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_18f386a32c31dc350f20e358d6332ee2.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
абхазия, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, безопасность, туризм
В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики

Российские туристы снова могут планировать путешествия в Абхазию – МИД РФ

13:44 14.03.2025
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Республики Абхазия
Флаг Республики Абхазия
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Рекомендации МИД РФ воздержаться от посещения Абхазии, сняты. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
В ноябре 2024 года в связи с внутриполитическим кризисом в Абхазии МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в республику, а тем, кто уже там находился, по возможности выехать.
После президентских выборов и расширения пропускных возможностей таможенного и пограничного пунктов на границе двух государств, а также с учетом стабилизации ситуации в Абхазии МИД России отменяет вышеупомянутые рекомендации.
"В Москве знают, что в Абхазии очень ждут гостей из России к открытию нового курортного сезона. Совместными усилиями Москвы и Сухума создаются необходимые условия, включая реконструкцию сухумского аэропорта, который уже принял первый тестовый рейс из РФ", – сказано в сообщении МИД России.
При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии
Новый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлением
Россия продолжит гуманитарный переток электричества в Абхазию – Путин
 
АбхазияРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиБезопасностьТуризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России
14:05Крым при Украине жил в постоянном стрессе – муфтий мусульман региона
13:56В Курской области освобождено 28 населенных пунктов
13:51Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено
13:44В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики
13:30Украинский беспилотник уничтожен над Крымом
13:23Покупали воздух: в Севастополе осудили бухгалтеров за кражу 13 млн рублей
13:12В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов
13:02Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - Лукашенко
12:49В Курской области отражена контратака ВСУ – уничтожено 260 боевиков
12:46Путин встретился со спецпосланником Трампа Уиткоффом
12:38Белоруссия всегда будет на стороне России - Лукашенко
12:34Пожар на нефтебазе в Туапсе: спасатели охлаждают резервуар в 20 тыс. тонн
12:27Строительство Юго-восточного обхода Симферополя – как идут работы
12:15Армия России выбила ВСУ из села Гончаровка в Курской области
12:01Демилитаризованная зона и выборы на Украине: как обеспечить защиту РФ
11:33Над Черным морем уничтожили вражеский беспилотник
11:28Крымчан ждет короткая рабочая неделя
11:08Отдал жизнь за Родину: крымчанин погиб в зоне СВО
11:00Двое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушки
Лента новостейМолния