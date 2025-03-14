https://crimea.ria.ru/20250314/v-abkhaziyu--mozhno-mid-rf-snyal-rekomendatsii-po-neposescheniyu-respubliki-1144933447.html

В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики

В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики - РИА Новости Крым, 14.03.2025

В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики

Рекомендации МИД РФ воздержаться от посещения Абхазии, сняты. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T13:44

2025-03-14T13:44

2025-03-14T13:44

абхазия

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Рекомендации МИД РФ воздержаться от посещения Абхазии, сняты. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.В ноябре 2024 года в связи с внутриполитическим кризисом в Абхазии МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в республику, а тем, кто уже там находился, по возможности выехать.После президентских выборов и расширения пропускных возможностей таможенного и пограничного пунктов на границе двух государств, а также с учетом стабилизации ситуации в Абхазии МИД России отменяет вышеупомянутые рекомендации.При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в АбхазииНовый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлениемРоссия продолжит гуманитарный переток электричества в Абхазию – Путин

абхазия

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, безопасность, туризм