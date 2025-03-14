https://crimea.ria.ru/20250314/v-abkhaziyu--mozhno-mid-rf-snyal-rekomendatsii-po-neposescheniyu-respubliki-1144933447.html
В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики
В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики - РИА Новости Крым, 14.03.2025
В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики
Рекомендации МИД РФ воздержаться от посещения Абхазии, сняты. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T13:44
2025-03-14T13:44
2025-03-14T13:44
абхазия
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министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Рекомендации МИД РФ воздержаться от посещения Абхазии, сняты. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.В ноябре 2024 года в связи с внутриполитическим кризисом в Абхазии МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в республику, а тем, кто уже там находился, по возможности выехать.После президентских выборов и расширения пропускных возможностей таможенного и пограничного пунктов на границе двух государств, а также с учетом стабилизации ситуации в Абхазии МИД России отменяет вышеупомянутые рекомендации.При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в АбхазииНовый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлениемРоссия продолжит гуманитарный переток электричества в Абхазию – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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абхазия, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, безопасность, туризм
В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики
Российские туристы снова могут планировать путешествия в Абхазию – МИД РФ