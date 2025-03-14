https://crimea.ria.ru/20250314/v-kurskoy-oblasti-otrazhena-kontrataka-vsu--unichtozheno-260-boevikov-1144931869.html

В Курской области отражена контратака ВСУ – уничтожено 260 боевиков

В Курской области отражена контратака ВСУ – уничтожено 260 боевиков - РИА Новости Крым, 14.03.2025

В Курской области отражена контратака ВСУ – уничтожено 260 боевиков

В Курской области за сутки ликвидированы 260 украинских боевиков, еще 12 солдат Киева сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T12:49

2025-03-14T12:49

2025-03-14T12:49

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости сво

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группировка войск "север"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Курской области за сутки ликвидированы 260 украинских боевиков, еще 12 солдат Киева сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.Бойцы группировки войск "Север" отразили одну контратаку украинских сил, а также разбили шесть бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина. Ударами авиации и артиллерии враг разбит в районах Гоголевки, Горнали и Рубаншино, а также Александрии, Басовки, Беловод, Великой Рыбицы, Водолаги, Журавки, Мирополья, Новониколаевки, Ободы, Садки, Юнаковки и Яблоновки Сумской области.Кроме того, за минувшие сутки российские силы выбили ВСУ из села Гончаровка.Всего за время боевых действий на курской земле уничтожено более 67 410 военнослужащих Украины, 392 танка, 316 боевых машин пехоты,️ 283 бронетранспортера, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – ПутинСуджа освобождена – Минобороны РФВ Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий

https://crimea.ria.ru/20250312/komandovavshiy-vtorzheniem-v-kurskuyu-oblast-general-vsu-uvolen-1144851299.html

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"