https://crimea.ria.ru/20250314/v-kurskoy-oblasti-otrazhena-kontrataka-vsu--unichtozheno-260-boevikov-1144931869.html
В Курской области отражена контратака ВСУ – уничтожено 260 боевиков
В Курской области отражена контратака ВСУ – уничтожено 260 боевиков - РИА Новости Крым, 14.03.2025
В Курской области отражена контратака ВСУ – уничтожено 260 боевиков
В Курской области за сутки ликвидированы 260 украинских боевиков, еще 12 солдат Киева сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T12:49
2025-03-14T12:49
2025-03-14T12:49
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "север"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144931669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29632a5cd62359bce7d67f09d1a137d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Курской области за сутки ликвидированы 260 украинских боевиков, еще 12 солдат Киева сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.Бойцы группировки войск "Север" отразили одну контратаку украинских сил, а также разбили шесть бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина. Ударами авиации и артиллерии враг разбит в районах Гоголевки, Горнали и Рубаншино, а также Александрии, Басовки, Беловод, Великой Рыбицы, Водолаги, Журавки, Мирополья, Новониколаевки, Ободы, Садки, Юнаковки и Яблоновки Сумской области.Кроме того, за минувшие сутки российские силы выбили ВСУ из села Гончаровка.Всего за время боевых действий на курской земле уничтожено более 67 410 военнослужащих Украины, 392 танка, 316 боевых машин пехоты,️ 283 бронетранспортера, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – ПутинСуджа освобождена – Минобороны РФВ Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий
https://crimea.ria.ru/20250312/komandovavshiy-vtorzheniem-v-kurskuyu-oblast-general-vsu-uvolen-1144851299.html
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144931669_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_bdcbf6c71c88795f76fc6228eee44a60.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"
В Курской области отражена контратака ВСУ – уничтожено 260 боевиков
В Курской области ликвидировано более 67 тысяч боевиков ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Курской области за сутки ликвидированы 260 украинских боевиков, еще 12 солдат Киева сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.
Бойцы группировки войск "Север" отразили одну контратаку украинских сил, а также разбили шесть бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина.
Ударами авиации и артиллерии враг разбит в районах Гоголевки, Горнали и Рубаншино, а также Александрии, Басовки, Беловод, Великой Рыбицы, Водолаги, Журавки, Мирополья, Новониколаевки, Ободы, Садки, Юнаковки и Яблоновки Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены пять бронетранспортеров, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также три пункта управления БПЛА. 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в сводке военного ведомства.
Кроме того, за минувшие сутки российские силы выбили ВСУ из села Гончаровка
.
Всего за время боевых действий на курской земле уничтожено более 67 410 военнослужащих Украины, 392 танка, 316 боевых машин пехоты,️ 283 бронетранспортера, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.
Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: