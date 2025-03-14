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В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов
В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов - РИА Новости Крым, 14.03.2025
В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов
Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, радикальный украинский националист Демьян Ганул убит в Одессе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T13:12
2025-03-14T13:18
одесса
пожар в доме профсоюзов
украина
новости
алексей гончаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар— РИА Новости. Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, радикальный украинский националист Демьян Ганул убит в Одессе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко*.Позже в Нацполиции Украины заявили, что убийство организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе Ганула квалифицировано как "совершенное по заказу". По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, по делу уже "есть конкретные зацепки", следователи работают над установлением личности стрелка.9 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.Ганул известен как радикал и националист. В годовщину трагических событий в одесском Доме профсоюзов он принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.2 мая 2014 года в Одессе происходили массовые столкновения сторонников и противников Майдана, которые закончились дракой и поджогом Дома профсоюзов. В результате трагедии погибли 48 человек. Ежегодно после этого события родственники и друзья приходят почтить память погибших, что вызывает неадекватную реакцию украинских националистов. Одесситам преграждали путь, угрожали и применяли методы физического воздействия.13 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Также ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках в Одессе в мае 2014 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзовТрагедия 2 мая в Одессе стала началом карательных мер Киева - политологПолитолог Дмитрий Выдрин: о русской идее и будущем Украины
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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одесса, пожар в доме профсоюзов, украина, новости, алексей гончаренко
В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов

Организатор поджога Дома профсоюзов в 2014 году Демьян Ганул убит в Одессе

13:12 14.03.2025 (обновлено: 13:18 14.03.2025)
 
© РИА Новости . Антон Круглов / Перейти в фотобанкОдесса после трагедии в Доме профсоюзов
Одесса после трагедии в Доме профсоюзов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Антон Круглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар— РИА Новости. Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, радикальный украинский националист Демьян Ганул убит в Одессе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко*.

"По информации из моих источников, в Одессе убили Демьяна Ганула", — цитирует агентство украинского нардепа.

Позже в Нацполиции Украины заявили, что убийство организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе Ганула квалифицировано как "совершенное по заказу". По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, по делу уже "есть конкретные зацепки", следователи работают над установлением личности стрелка.
9 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
Ганул известен как радикал и националист. В годовщину трагических событий в одесском Доме профсоюзов он принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
2 мая 2014 года в Одессе происходили массовые столкновения сторонников и противников Майдана, которые закончились дракой и поджогом Дома профсоюзов. В результате трагедии погибли 48 человек. Ежегодно после этого события родственники и друзья приходят почтить память погибших, что вызывает неадекватную реакцию украинских националистов. Одесситам преграждали путь, угрожали и применяли методы физического воздействия.
13 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Также ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках в Одессе в мае 2014 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ОдессаПожар в Доме профсоюзовУкраинаНовостиАлексей Гончаренко
 
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