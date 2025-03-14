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Армия России выбила ВСУ из села Гончаровка в Курской области - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Армия России выбила ВСУ из села Гончаровка в Курской области
Армия России выбила ВСУ из села Гончаровка в Курской области - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Армия России выбила ВСУ из села Гончаровка в Курской области
Вооруженные силы России вбили противника из села Гончаровка в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T12:15
2025-03-14T12:25
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вбили противника из села Гончаровка в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.12 марта президент России Владимир Путин провел совещание на пункте управления группировкой "Север" в Курской области. В ходе доклада начальника Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что 86% территории области, ранее занятой ВСУ, освобождено, украинская группировка изолирована, и идет ее планомерное уничтожение.Глава государства поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион, высоко оценив боевую работу морпехов 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высоко оценил боевую работу морпехов из Крыма в Курской областиСуджа освобождена – Минобороны РФЗаявление Путина по Курской области – какие сигналы дает Россия
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РИА Новости Крым
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4.7
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"
Армия России выбила ВСУ из села Гончаровка в Курской области

В Курской области освобождена Гончаровка

12:15 14.03.2025 (обновлено: 12:25 14.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа минометного расчета группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа минометного расчета группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вбили противника из села Гончаровка в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка в Курской области", - сказано в сообщении военного ведомства.
12 марта президент России Владимир Путин провел совещание на пункте управления группировкой "Север" в Курской области. В ходе доклада начальника Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что 86% территории области, ранее занятой ВСУ, освобождено, украинская группировка изолирована, и идет ее планомерное уничтожение.
Глава государства поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион, высоко оценив боевую работу морпехов 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Север"
 
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