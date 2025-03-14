https://crimea.ria.ru/20250314/armiya-rossii-vybila-vsu-s-sela-goncharovka-v-kurskoy-oblasti-1144930528.html

Армия России выбила ВСУ из села Гончаровка в Курской области

Армия России выбила ВСУ из села Гончаровка в Курской области - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Армия России выбила ВСУ из села Гончаровка в Курской области

Вооруженные силы России вбили противника из села Гончаровка в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T12:15

2025-03-14T12:15

2025-03-14T12:25

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вбили противника из села Гончаровка в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.12 марта президент России Владимир Путин провел совещание на пункте управления группировкой "Север" в Курской области. В ходе доклада начальника Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что 86% территории области, ранее занятой ВСУ, освобождено, украинская группировка изолирована, и идет ее планомерное уничтожение.Глава государства поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион, высоко оценив боевую работу морпехов 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высоко оценил боевую работу морпехов из Крыма в Курской областиСуджа освобождена – Минобороны РФЗаявление Путина по Курской области – какие сигналы дает Россия

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"