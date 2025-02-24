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США хотят отозвать антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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США хотят отозвать антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине
США хотят отозвать антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине - РИА Новости Крым, 24.02.2025
США хотят отозвать антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине
США не поддерживают антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине и призывают его отозвать. Об этом сообщила американский представитель во... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T18:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. США не поддерживают антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине и призывают его отозвать. Об этом сообщила американский представитель во Всемирной Организации Дороти Ши.Соединенные Штаты предложили нейтральный проект резолюции по Украине. Предложенный США проект является нейтральной версией, которая называет ситуацию "российско-украинский конфликт", а также выражается скорбь по погибшим. Документ Штаты разработали в противовес антироссийскому проекту западников, отказавшись от соавторства в проекте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России назвали главное условие заключения мира на УкраинеКто и как голосовал в ООН по резолюции о "репарациях" УкраинеСовет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России – что туда входит
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новости, сша, генассамблея оон, оон, россия, украина, политика, в мире
США хотят отозвать антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине

США призвали отозвать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине

18:53 24.02.2025 (обновлено: 18:55 24.02.2025)
 
© ED JONESЗаседание Совета Безопасности ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 30 сентября 2022 года. Фото AFP
Заседание Совета Безопасности ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 30 сентября 2022 года. Фото AFP
© ED JONES
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. США не поддерживают антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине и призывают его отозвать. Об этом сообщила американский представитель во Всемирной Организации Дороти Ши.

"Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать", – сказала она с трибуны Генассамблеи.

Соединенные Штаты предложили нейтральный проект резолюции по Украине. Предложенный США проект является нейтральной версией, которая называет ситуацию "российско-украинский конфликт", а также выражается скорбь по погибшим. Документ Штаты разработали в противовес антироссийскому проекту западников, отказавшись от соавторства в проекте.
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