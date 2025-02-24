https://crimea.ria.ru/20250224/v-mid-rossii-nazvali-glavnoe-uslovie-zaklyucheniya-mira-na-ukraine-1144424324.html
В МИД России назвали главное условие заключения мира на Украине
В МИД России назвали главное условие заключения мира на Украине - РИА Новости Крым, 24.02.2025
В МИД России назвали главное условие заключения мира на Украине
Долгосрочное решение по Украине должно содержать устранение первопричин конфликта, без этого столкновение может впоследствии возобновиться с еще более тяжелыми... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T08:14
2025-02-24T08:14
2025-02-24T09:04
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
россия
украина
переговоры
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Долгосрочное решение по Украине должно содержать устранение первопричин конфликта, без этого столкновение может впоследствии возобновиться с еще более тяжелыми последствиями. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Он уточнил, что причины конфликта заключаются в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдении Киевом Минских соглашений, а также нарушении прав русскоязычных украинцев.По словам Рябкова, необходимо найти "долгосрочное решение, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее".Замминистра также подчеркнул, что специальная военная операция "не могла не начаться"."У нас просто не было альтернативы, поскольку те глубинные причины кризиса вызревали во многом вследствие разрушительной политики Вашингтона и европейских столиц на восточноевропейском направлении, на направлении Украины, проводившейся десятилетиями. В итоге все привело к этому кризису", – добавил он.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин положительно оценил результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для возобновления работы по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Трамп также заявил, что Россия не виновна в начале конфликта на Украине.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, и России не оставили никаких шансов поступить иначе, поскольку риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - ПутинДал три недели: Европарламент о требовании Трампа по капитуляции УкраиныПереговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнение
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сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, россия, украина, переговоры, новости
В МИД России назвали главное условие заключения мира на Украине
Россия не хочет прекращения огня без долгосрочного урегулирования – замглавы МИД Рябков
08:14 24.02.2025 (обновлено: 09:04 24.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Долгосрочное решение по Украине должно содержать устранение первопричин конфликта, без этого столкновение может впоследствии возобновиться с еще более тяжелыми последствиями. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Прекращение огня само по себе — это не решение. У нас другой подход и другие ориентиры <…>. Прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим", — цитирует дипломата РИА Новости.
Он уточнил, что причины конфликта заключаются в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдении Киевом Минских соглашений, а также нарушении прав русскоязычных украинцев.
По словам Рябкова, необходимо найти "долгосрочное решение, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее".
Замминистра также подчеркнул, что специальная военная операция "не могла не начаться".
"У нас просто не было альтернативы, поскольку те глубинные причины кризиса вызревали во многом вследствие разрушительной политики Вашингтона и европейских столиц на восточноевропейском направлении, на направлении Украины, проводившейся десятилетиями. В итоге все привело к этому кризису", – добавил он.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США
, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Российский лидер Владимир Путин положительно оценил
результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для возобновления работы по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие"
. Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
Трамп также заявил
, что Россия не виновна в начале конфликта на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, и России не оставили никаких шансов поступить иначе, поскольку риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
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