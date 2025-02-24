Рейтинг@Mail.ru
Совбез ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Украине - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250224/sovbez-oon-progolosuet-po-amerikanskomu-proektu-rezolyutsii-po-ukraine-1144425696.html
Совбез ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Украине
Совбез ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Украине - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Совбез ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Украине
Члены совбеза ООН проголосует по предложенному Соединенными Штатами нейтральному проекту резолюции по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T10:13
2025-02-24T10:13
совет безопасности оон
оон
украина
сша
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110921/22/1109212209_1:0:765:430_1920x0_80_0_0_ca218cba7bf6c5cf38b0c77483c98c10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Члены совбеза ООН проголосует по предложенному Соединенными Штатами нейтральному проекту резолюции по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постпредство Китая, который председательствует в организации в текущем месяце.Отмечено, что этот проект резолюции по сути является нейтральной версией, которая называет ситуацию "российско-украинский конфликт", также выражается скорбь по погибшим. Документ Штаты разработали в противовес антироссийскому проекту западников, отказавшись от соавторства в проекте.Как ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, долгосрочное решение по Украине должно содержать устранение первопричин конфликта, без этого столкновение может впоследствии возобновиться с еще более тяжелыми последствиями.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обговорили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Президент Владимир Путин положительно оценил результаты переговоров делегаций. Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Трамп также заявил, что Россия не виновна в начале конфликта на Украине. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – ЛавровВ Германии открестились от отправки своих военных на УкраинуСША готовятся к выходу из ООН - законопроект
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110921/22/1109212209_97:0:670:430_1920x0_80_0_0_de54a065fe2b8eaf82e9e1ebe021336f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет безопасности оон, оон, украина, сша, политика, в мире, новости
Совбез ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Украине

Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине

10:13 24.02.2025
 
© Flickr МИД РоссииСовбез ООН. Архивное фото
Совбез ООН. Архивное фото
© Flickr МИД России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Члены совбеза ООН проголосует по предложенному Соединенными Штатами нейтральному проекту резолюции по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постпредство Китая, который председательствует в организации в текущем месяце.
"В 15:00 (23:00 мск — ред.) Совет проголосует по представленному США проекту резолюции", — сообщили в дипмиссии.
Отмечено, что этот проект резолюции по сути является нейтральной версией, которая называет ситуацию "российско-украинский конфликт", также выражается скорбь по погибшим. Документ Штаты разработали в противовес антироссийскому проекту западников, отказавшись от соавторства в проекте.
Как ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, долгосрочное решение по Украине должно содержать устранение первопричин конфликта, без этого столкновение может впоследствии возобновиться с еще более тяжелыми последствиями.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обговорили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Президент Владимир Путин положительно оценил результаты переговоров делегаций. Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
Трамп также заявил, что Россия не виновна в начале конфликта на Украине. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров
В Германии открестились от отправки своих военных на Украину
США готовятся к выходу из ООН - законопроект
 
Совет безопасности ООНООНУкраинаСШАПолитикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50В Крыму группу туристов эвакуировали с горы Чаты-Даг
11:50Из-за аварии на ЮБК обесточены Гаспра и Кореиз
11:41В Крыму один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП
11:35В России поменялись правила заключения соцконтракта
11:28Силовики нашли контрафакт на Кубанском рынке в Симферополе
11:08В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов
11:02Началась регистрация участников программы "Герои Крыма"
10:54Утечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать риски
10:41Керчь частично обесточена
10:26В Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных мин
10:13Совбез ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Украине
10:05Кадровый вопрос: Аксенов назначил нового советника
09:55Австралия ввела санкции против RT
09:17Когда в Крым придет весна
08:59Что можно и нельзя делать на Масленицу
08:4513 сел на севере Крыма остались без света
08:25В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда"
08:14В МИД России назвали главное условие заключения мира на Украине
07:59Что произойдет с Германией при новом канцлере – прогноз
07:41Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области
Лента новостейМолния