https://crimea.ria.ru/20250224/sovbez-oon-progolosuet-po-amerikanskomu-proektu-rezolyutsii-po-ukraine-1144425696.html

Совбез ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Украине

Совбез ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Украине - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Совбез ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Украине

Члены совбеза ООН проголосует по предложенному Соединенными Штатами нейтральному проекту резолюции по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T10:13

2025-02-24T10:13

2025-02-24T10:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Члены совбеза ООН проголосует по предложенному Соединенными Штатами нейтральному проекту резолюции по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постпредство Китая, который председательствует в организации в текущем месяце.Отмечено, что этот проект резолюции по сути является нейтральной версией, которая называет ситуацию "российско-украинский конфликт", также выражается скорбь по погибшим. Документ Штаты разработали в противовес антироссийскому проекту западников, отказавшись от соавторства в проекте.Как ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, долгосрочное решение по Украине должно содержать устранение первопричин конфликта, без этого столкновение может впоследствии возобновиться с еще более тяжелыми последствиями.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обговорили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Президент Владимир Путин положительно оценил результаты переговоров делегаций. Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Трамп также заявил, что Россия не виновна в начале конфликта на Украине. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – ЛавровВ Германии открестились от отправки своих военных на УкраинуСША готовятся к выходу из ООН - законопроект

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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