Совбез ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Украине
Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине
© Flickr МИД РоссииСовбез ООН. Архивное фото
© Flickr МИД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Члены совбеза ООН проголосует по предложенному Соединенными Штатами нейтральному проекту резолюции по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постпредство Китая, который председательствует в организации в текущем месяце.
"В 15:00 (23:00 мск — ред.) Совет проголосует по представленному США проекту резолюции", — сообщили в дипмиссии.
Отмечено, что этот проект резолюции по сути является нейтральной версией, которая называет ситуацию "российско-украинский конфликт", также выражается скорбь по погибшим. Документ Штаты разработали в противовес антироссийскому проекту западников, отказавшись от соавторства в проекте.
Как ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, долгосрочное решение по Украине должно содержать устранение первопричин конфликта, без этого столкновение может впоследствии возобновиться с еще более тяжелыми последствиями.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обговорили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Президент Владимир Путин положительно оценил результаты переговоров делегаций. Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
Трамп также заявил, что Россия не виновна в начале конфликта на Украине. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО.
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