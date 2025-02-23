https://crimea.ria.ru/20250223/zavtra-nachinaetsya-maslenitsa-kak-est-bliny-bez-vreda-dlya-zdorovya-1144304823.html

Завтра начинается Масленица: как есть блины без вреда для здоровья

Завтра начинается Масленица: как есть блины без вреда для здоровья - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Завтра начинается Масленица: как есть блины без вреда для здоровья

Угощаться блинами в период масленичной недели можно, но делать это нужно умерено, а после лучше присоединиться к Великому посту, который кроме духовной пользы... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T21:35

2025-02-23T21:35

2025-02-23T21:35

масленица

геннадий онищенко

совет эксперта

здоровье

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Угощаться блинами в период масленичной недели можно, но делать это нужно умерено, а после лучше присоединиться к Великому посту, который кроме духовной пользы несет еще и физическую. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".При этом, по его словам, после окончания масленичной недели разгрузить организм поможет постное меню. По мнению Онищенко, Великий пост приносит не только духовную пользу, но и улучшает состояние организма.Масленичная неделя в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, и продлится по воскресенье, 2 марта. С 3-го числа верующие начинают соблюдать Великий пост, который продлится до 19 апреля включительно и завершится 20 числа светлым праздником Пасхи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

масленица, геннадий онищенко, совет эксперта, здоровье, праздники и памятные даты