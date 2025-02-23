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Завтра начинается Масленица: как есть блины без вреда для здоровья
Завтра начинается Масленица: как есть блины без вреда для здоровья - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Завтра начинается Масленица: как есть блины без вреда для здоровья
Угощаться блинами в период масленичной недели можно, но делать это нужно умерено, а после лучше присоединиться к Великому посту, который кроме духовной пользы... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T21:35
2025-02-23T21:35
2025-02-23T21:35
масленица
геннадий онищенко
совет эксперта
здоровье
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Угощаться блинами в период масленичной недели можно, но делать это нужно умерено, а после лучше присоединиться к Великому посту, который кроме духовной пользы несет еще и физическую. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".При этом, по его словам, после окончания масленичной недели разгрузить организм поможет постное меню. По мнению Онищенко, Великий пост приносит не только духовную пользу, но и улучшает состояние организма.Масленичная неделя в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, и продлится по воскресенье, 2 марта. С 3-го числа верующие начинают соблюдать Великий пост, который продлится до 19 апреля включительно и завершится 20 числа светлым праздником Пасхи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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масленица, геннадий онищенко, совет эксперта, здоровье, праздники и памятные даты
Завтра начинается Масленица: как есть блины без вреда для здоровья
Академик Онищенко призвал есть блины умеренно и потом присоединиться в Великому посту
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Угощаться блинами в период масленичной недели можно, но делать это нужно умерено, а после лучше присоединиться к Великому посту, который кроме духовной пользы несет еще и физическую. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"Блины ешьте, пожалуйста, только делать это нужно умеренно. Покупные тоже можно, но только в организованных точках: те, кто готовит блины, должны получить соответствующие разрешения. Ешьте, только руки помойте", – советует академик.
При этом, по его словам, после окончания масленичной недели разгрузить организм поможет постное меню. По мнению Онищенко, Великий пост приносит не только духовную пользу, но и улучшает состояние организма.
"Вслед за масленицей пост – это полезное и нужное занятие. Тот, кто захочет впервые его попробовать, посоветуйтесь с врачом. Есть ограничения, если у человека диабет или какие-то другие заболевания. Но втягиваться в пост нужно, он дает пользу. Это хорошо мобилизует организм и с помощью воздержания от избыточного потребления калорий очень хорошо дисциплинирует организм", – убежден академик.
Масленичная неделя в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, и продлится по воскресенье, 2 марта. С 3-го числа верующие начинают соблюдать Великий пост, который продлится до 19 апреля включительно и завершится 20 числа светлым праздником Пасхи.
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