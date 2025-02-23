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Когда в Бахчисарайском районе достроят психоневрологический интернат - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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https://crimea.ria.ru/20250223/kogda-v-bakhchisarayskom-rayone-dostroyat-psikhonevrologicheskiy-internat-1144347225.html
Когда в Бахчисарайском районе достроят психоневрологический интернат
Когда в Бахчисарайском районе достроят психоневрологический интернат - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Когда в Бахчисарайском районе достроят психоневрологический интернат
Строительство психоневрологического интерната в Бахчисарайском районе планируется завершить до конца 2025 года. Благодаря этому число профильных мест в... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T18:31
2025-02-23T18:12
бахчисарайский район
радио "спутник в крыму"
максим теряев
строительство
крым
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
минтруда крыма
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Психоневрологический интернат в Бахчисарайском районе Крыма достроят до конца 2025 года
Психоневрологический интернат в Бахчисарайском районе Крыма достроят до конца 2025 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Строительство психоневрологического интерната в Бахчисарайском районе планируется завершить до конца 2025 года. Благодаря этому число профильных мест в республике увеличится на 250. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РК Максим Теряев.По словам Теряева, на сегодняшний день в Крыму работают девять учреждений социального обслуживания. Из них четыре – общего профиля, для граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 группы. Здесь проживает 650 человек. Такие интернаты находятся в Симферополе, Евпатории и двух поселках – Октябрьское и Соленое Озеро.Еще пять социальных учреждений – психоневрологические интернаты, где более 1500 постояльцев. Сюда в основном попадают люди, страдающие психоневрологическими заболеваниями, когда родственники не в состоянии содержать такого человека и обращаются за помощью к государству, отметил Теряев.Продвигается очередь в психоневрологические интернаты очень медленно, поскольку мест для желающих просто не хватает, добавил он. При этом ситуация существенно улучшилась с 2014 года, подчеркнул Теряев.За минувшие десять лет за счет бюджета Республики Крым и федеральных средств было построено два психоневрологических интерната в Белогорске и Красногвардейском районе общей мощностью 500 койко-мест. Это современные здания со всем необходимым оборудованием, отметил Теряев.Как только появится новый интернет, в него расселят часть постояльцев из других учреждений, чтобы обеспечить им необходимую площадь для проживания: по законодательству она должна составлять не менее 6 квадратных метров на человека.Во всех социальных учреждениях, где оказывается социальная услуга для упомянутых категорий граждан, есть все необходимое для их достойного проживания, подчеркнул Теряев. Помимо собственно жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотрено пятиразовое питание, медицинское обслуживание, реабилитационные и культурные мероприятия.Деятельность этих учреждений финансирует государство: это зарплаты, содержание зданий и сооружений, текущие и капитальные ремонты, сказал замминистра. Все стационарное социальное обслуживание для постояльцев платное и составляет 75% от среднедушевого дохода, который имеет получатель социальных услуг. "Остальные 25% человек получает на руки и тратит на свое усмотрение", – сказал Теряев.Он отметил, что обратиться за получением услуги можно в любой орган социальной защиты.Ранее сообщалось, что в Севастополе в 2021 году должно было начаться строительство первого в городе психоневрологического интерната. Объект должен появиться в районе Лабораторного шоссе. Госконтракт с подрядчиком – симферопольской компанией "Асгард" заключили, но строительные работы начались только летом 2022 года. Тогда подрядчик сообщал, что они завершатся к концу 2023-го, если вся документация получит положительно заключение экспертизы.Как объяснил губернатор Михаил Развожаев, проектно-сметную документацию пришлось переделывать, из-за чего работа приостановилась. По его словам, проект предусматривал строительство стандартного социально-медицинского учреждения коридорного типа, что стало недопустимым после вступления в силу новых санитарных норм, по которым в интернате должно быть организовано проживание, приближенное к домашним условиям.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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бахчисарайский район, максим теряев, строительство, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, минтруда крыма
Когда в Бахчисарайском районе достроят психоневрологический интернат

Психоневрологический интернат в Бахчисарайском районе Крыма достроят до конца 2025 года

18:31 23.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Строительство психоневрологического интерната в Бахчисарайском районе планируется завершить до конца 2025 года. Благодаря этому число профильных мест в республике увеличится на 250. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РК Максим Теряев.
Психоневрологический интернат в Бахчисарайском районе Крыма достроят до конца 2025 года
18:31
По словам Теряева, на сегодняшний день в Крыму работают девять учреждений социального обслуживания. Из них четыре – общего профиля, для граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 группы. Здесь проживает 650 человек. Такие интернаты находятся в Симферополе, Евпатории и двух поселках – Октябрьское и Соленое Озеро.
Еще пять социальных учреждений – психоневрологические интернаты, где более 1500 постояльцев. Сюда в основном попадают люди, страдающие психоневрологическими заболеваниями, когда родственники не в состоянии содержать такого человека и обращаются за помощью к государству, отметил Теряев.

"Общее количество проживающих – 2156 человек. И если в дома общего профиля очередь колеблется от 1 до10 человек, и вопрос с помещением решается достаточно быстро, то в учреждения психоневрологического профиля очередь большая, и на сегодняшний день это 50 человек", – сказал Теряев.

Продвигается очередь в психоневрологические интернаты очень медленно, поскольку мест для желающих просто не хватает, добавил он. При этом ситуация существенно улучшилась с 2014 года, подчеркнул Теряев.
"В 2014 году очередь в наши учреждения составляла порядка 400 человек, и люди ждали по 1,5-2 года", – заметил он.
За минувшие десять лет за счет бюджета Республики Крым и федеральных средств было построено два психоневрологических интерната в Белогорске и Красногвардейском районе общей мощностью 500 койко-мест. Это современные здания со всем необходимым оборудованием, отметил Теряев.
"И сегодня мы ведем строительство третьего такого интернатного учреждения в Бахчисарайском районе на 250 койко-мест. В планах до конца текущего года завершить мероприятия по строительству", – уточнил он.
Как только появится новый интернет, в него расселят часть постояльцев из других учреждений, чтобы обеспечить им необходимую площадь для проживания: по законодательству она должна составлять не менее 6 квадратных метров на человека.
Во всех социальных учреждениях, где оказывается социальная услуга для упомянутых категорий граждан, есть все необходимое для их достойного проживания, подчеркнул Теряев. Помимо собственно жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотрено пятиразовое питание, медицинское обслуживание, реабилитационные и культурные мероприятия.
"Каждый интернат в рамках межведомственного взаимодействия сотрудничает с учреждениями здравоохранения по месту нахождения, то есть постояльцы прикреплены к поликлиникам. Медработники в интернатах не лечат, а осуществляют контроль и обеспечивают назначенное специалистом лечение", – уточнил Теряев.
Деятельность этих учреждений финансирует государство: это зарплаты, содержание зданий и сооружений, текущие и капитальные ремонты, сказал замминистра. Все стационарное социальное обслуживание для постояльцев платное и составляет 75% от среднедушевого дохода, который имеет получатель социальных услуг.
"Остальные 25% человек получает на руки и тратит на свое усмотрение", – сказал Теряев.
Он отметил, что обратиться за получением услуги можно в любой орган социальной защиты.

"Один из основных критериев приема – признание нуждаемости гражданина. Одного его желания в силу жизненных обстоятельств недостаточно. Решение о приеме принимают специально созданные для этого структуры, которые оценивают условия проживания. Второе необходимое условие – пакет документов, большую часто которых составляют медицинские обследования и решение комиссии органов здравоохранения, которые определяют профиль учреждения", – сказал Теряев.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в 2021 году должно было начаться строительство первого в городе психоневрологического интерната. Объект должен появиться в районе Лабораторного шоссе. Госконтракт с подрядчиком – симферопольской компанией "Асгард" заключили, но строительные работы начались только летом 2022 года. Тогда подрядчик сообщал, что они завершатся к концу 2023-го, если вся документация получит положительно заключение экспертизы.
Как объяснил губернатор Михаил Развожаев, проектно-сметную документацию пришлось переделывать, из-за чего работа приостановилась. По его словам, проект предусматривал строительство стандартного социально-медицинского учреждения коридорного типа, что стало недопустимым после вступления в силу новых санитарных норм, по которым в интернате должно быть организовано проживание, приближенное к домашним условиям.
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