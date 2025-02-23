https://crimea.ria.ru/20250223/kogda-v-bakhchisarayskom-rayone-dostroyat-psikhonevrologicheskiy-internat-1144347225.html

Когда в Бахчисарайском районе достроят психоневрологический интернат

Когда в Бахчисарайском районе достроят психоневрологический интернат - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Когда в Бахчисарайском районе достроят психоневрологический интернат

Строительство психоневрологического интерната в Бахчисарайском районе планируется завершить до конца 2025 года. Благодаря этому число профильных мест в... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T18:31

2025-02-23T18:31

2025-02-23T18:12

бахчисарайский район

радио "спутник в крыму"

максим теряев

строительство

крым

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

минтруда крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136113205_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_da7d92d1edf10d9e65f702935635c127.jpg

Психоневрологический интернат в Бахчисарайском районе Крыма достроят до конца 2025 года Психоневрологический интернат в Бахчисарайском районе Крыма достроят до конца 2025 года audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Строительство психоневрологического интерната в Бахчисарайском районе планируется завершить до конца 2025 года. Благодаря этому число профильных мест в республике увеличится на 250. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РК Максим Теряев.По словам Теряева, на сегодняшний день в Крыму работают девять учреждений социального обслуживания. Из них четыре – общего профиля, для граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 группы. Здесь проживает 650 человек. Такие интернаты находятся в Симферополе, Евпатории и двух поселках – Октябрьское и Соленое Озеро.Еще пять социальных учреждений – психоневрологические интернаты, где более 1500 постояльцев. Сюда в основном попадают люди, страдающие психоневрологическими заболеваниями, когда родственники не в состоянии содержать такого человека и обращаются за помощью к государству, отметил Теряев.Продвигается очередь в психоневрологические интернаты очень медленно, поскольку мест для желающих просто не хватает, добавил он. При этом ситуация существенно улучшилась с 2014 года, подчеркнул Теряев.За минувшие десять лет за счет бюджета Республики Крым и федеральных средств было построено два психоневрологических интерната в Белогорске и Красногвардейском районе общей мощностью 500 койко-мест. Это современные здания со всем необходимым оборудованием, отметил Теряев.Как только появится новый интернет, в него расселят часть постояльцев из других учреждений, чтобы обеспечить им необходимую площадь для проживания: по законодательству она должна составлять не менее 6 квадратных метров на человека.Во всех социальных учреждениях, где оказывается социальная услуга для упомянутых категорий граждан, есть все необходимое для их достойного проживания, подчеркнул Теряев. Помимо собственно жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотрено пятиразовое питание, медицинское обслуживание, реабилитационные и культурные мероприятия.Деятельность этих учреждений финансирует государство: это зарплаты, содержание зданий и сооружений, текущие и капитальные ремонты, сказал замминистра. Все стационарное социальное обслуживание для постояльцев платное и составляет 75% от среднедушевого дохода, который имеет получатель социальных услуг. "Остальные 25% человек получает на руки и тратит на свое усмотрение", – сказал Теряев.Он отметил, что обратиться за получением услуги можно в любой орган социальной защиты.Ранее сообщалось, что в Севастополе в 2021 году должно было начаться строительство первого в городе психоневрологического интерната. Объект должен появиться в районе Лабораторного шоссе. Госконтракт с подрядчиком – симферопольской компанией "Асгард" заключили, но строительные работы начались только летом 2022 года. Тогда подрядчик сообщал, что они завершатся к концу 2023-го, если вся документация получит положительно заключение экспертизы.Как объяснил губернатор Михаил Развожаев, проектно-сметную документацию пришлось переделывать, из-за чего работа приостановилась. По его словам, проект предусматривал строительство стандартного социально-медицинского учреждения коридорного типа, что стало недопустимым после вступления в силу новых санитарных норм, по которым в интернате должно быть организовано проживание, приближенное к домашним условиям.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241122/na-sotszaschitu-i-zanyatost-krymchan-potratyat-18-mlrd-rubley-v-2025-godu-1142068360.html

бахчисарайский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарайский район, максим теряев, строительство, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, минтруда крыма