https://crimea.ria.ru/20250221/priznanie-dnr-i-lnr-stalo-vazhnym-shagom-po-zaschite-suvereniteta-rossii-1144346109.html
Признание ДНР и ЛНР стало важным шагом по защите суверенитета России
Признание ДНР и ЛНР стало важным шагом по защите суверенитета России - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Признание ДНР и ЛНР стало важным шагом по защите суверенитета России
Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года стало одним из важных шагов на пути к защите русских людей Донбасса РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-21T06:38
2025-02-21T06:38
2025-02-20T23:02
история
владимир путин (политик)
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года стало одним из важных шагов на пути к защите русских людей Донбасса и суверенитета России в целом от угроз со стороны НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член общественной палаты РФ Александр Асафов.По словам Асафова, подготовленные Североатлантическим альянсом ВСУ уже готовились осуществить карательную операцию в Донбассе. Поэтому решение о признании суверенитета народных республик было бы половинчатым без проведения Россией специальной военной операции.Многие жители ДНР и ЛНР к тому моменту уже долгие годы ждали возможности вернуться в Россию, и признание независимости республик стало важной вехой на этом пути, указал политолог. В то же время, по его мнению, в полной мере оценить значимость этого решения можно будет уже в будущем.Признание независимости ДНР и ЛНР17 февраля 2022 года представители ДНР и ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения и значительном росте количества обстрелов со стороны ВСУ. Главы республик сообщили о планах украинского руководства в ближайшее время отдать приказ о наступлении украинских войск на территорию ДНР и ЛНР. Была объявлена массовая эвакуация жителей в Российскую Федерацию.21 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость народных республик. Состоялось расширенное совещание Совета безопасности РФ, по итогам которого российский лидер выступил с обращением к гражданам страны. В нем глава государства потребовал от Украины незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе, подчеркнув, что в противном случае Киев будет ответственен за возможное продолжение кровопролития.Путин назвал признание независимости ДНР и ЛНР давно назревшим решением и напомнил, что Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, в том числе когда боролась за выполнение минских соглашений, но тщетно.21 февраля президент России подписал указы о признании ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам РФ обеспечить функции по поддержанию мира в республиках. Затем Путин, Пасечник и Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной. 22 февраля эти документы ратифицировали Госдума и Совет Федерации.24 февраля в ответ на просьбу руководства республик Донбасса о помощи Россия начала специальную военную операцию на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Реакция жителей Донецка на признание независимости ДНР и ЛНР Россией
Жители Донецка вышли на улицы праздновать признание независимости ДНР и ЛНР Россией. Они размахивают российскими флагами и запускают салюты.
2025-02-21T06:38
true
PT0M34S
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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история, видео, владимир путин (политик), денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, референдум, мнения, александр асафов
Признание ДНР и ЛНР стало важным шагом по защите суверенитета России
Признание ДНР и ЛНР стало важным шагом на пути защиты Донбасса и суверенитета РФ – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года стало одним из важных шагов на пути к защите русских людей Донбасса и суверенитета России в целом от угроз со стороны НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог, член общественной палаты РФ Александр Асафов.
"Это был важный шаг на пути к защите людей, их права говорить и думать на родном языке, к защите нашего суверенитета от тех угроз, которые нам уже уготовил наш геополитический противник – страны НАТО. Санкции уже вводились, планы по захвату Крыма и Донбасса уже легли в стратегические и тактические документы того противника, которого к этому времени уже подготовили и вооружили страны НАТО", – сказал эксперт.
По словам Асафова, подготовленные Североатлантическим альянсом ВСУ уже готовились осуществить карательную операцию в Донбассе. Поэтому решение о признании суверенитета народных республик было бы половинчатым без проведения Россией специальной военной операции.
Многие жители ДНР и ЛНР к тому моменту уже долгие годы ждали возможности вернуться в Россию, и признание независимости республик стало важной вехой на этом пути, указал политолог. В то же время, по его мнению, в полной мере оценить значимость этого решения можно будет уже в будущем.
"Находясь на достаточно коротком временном расстоянии от этого события, сложно ощутить его историческую значимость и масштабность в отрыве от до сих пор продолжающихся переломных процессов, меняющих логику существования человечества. Уверен, историки будущего отдельно оценят важность и этого события тоже", – подытожил Асафов.
Признание независимости ДНР и ЛНР
17 февраля 2022 года представители ДНР и ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения и значительном росте количества обстрелов со стороны ВСУ. Главы республик сообщили о планах украинского руководства в ближайшее время отдать приказ о наступлении украинских войск на территорию ДНР и ЛНР. Была объявлена массовая эвакуация жителей в Российскую Федерацию.
21 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость народных республик. Состоялось расширенное совещание Совета безопасности РФ, по итогам которого российский лидер выступил с обращением к гражданам страны. В нем глава государства потребовал от Украины незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе, подчеркнув, что в противном случае Киев будет ответственен за возможное продолжение кровопролития.
Путин назвал признание независимости ДНР и ЛНР давно назревшим решением и напомнил, что Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, в том числе когда боролась за выполнение минских соглашений, но тщетно.
21 февраля президент России подписал указы о признании ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам РФ обеспечить функции по поддержанию мира в республиках. Затем Путин, Пасечник и Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной. 22 февраля эти документы ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
24 февраля в ответ на просьбу руководства республик Донбасса о помощи Россия начала специальную военную операцию на Украине.
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