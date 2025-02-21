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Признание ДНР и ЛНР стало важным шагом по защите суверенитета России

Признание ДНР и ЛНР стало важным шагом по защите суверенитета России - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Признание ДНР и ЛНР стало важным шагом по защите суверенитета России

Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года стало одним из важных шагов на пути к защите русских людей Донбасса РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-21T06:38

2025-02-21T06:38

2025-02-20T23:02

история

владимир путин (политик)

денис пушилин

леонид пасечник

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года стало одним из важных шагов на пути к защите русских людей Донбасса и суверенитета России в целом от угроз со стороны НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член общественной палаты РФ Александр Асафов.По словам Асафова, подготовленные Североатлантическим альянсом ВСУ уже готовились осуществить карательную операцию в Донбассе. Поэтому решение о признании суверенитета народных республик было бы половинчатым без проведения Россией специальной военной операции.Многие жители ДНР и ЛНР к тому моменту уже долгие годы ждали возможности вернуться в Россию, и признание независимости республик стало важной вехой на этом пути, указал политолог. В то же время, по его мнению, в полной мере оценить значимость этого решения можно будет уже в будущем.Признание независимости ДНР и ЛНР17 февраля 2022 года представители ДНР и ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения и значительном росте количества обстрелов со стороны ВСУ. Главы республик сообщили о планах украинского руководства в ближайшее время отдать приказ о наступлении украинских войск на территорию ДНР и ЛНР. Была объявлена массовая эвакуация жителей в Российскую Федерацию.21 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость народных республик. Состоялось расширенное совещание Совета безопасности РФ, по итогам которого российский лидер выступил с обращением к гражданам страны. В нем глава государства потребовал от Украины незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе, подчеркнув, что в противном случае Киев будет ответственен за возможное продолжение кровопролития.Путин назвал признание независимости ДНР и ЛНР давно назревшим решением и напомнил, что Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, в том числе когда боролась за выполнение минских соглашений, но тщетно.21 февраля президент России подписал указы о признании ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам РФ обеспечить функции по поддержанию мира в республиках. Затем Путин, Пасечник и Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной. 22 февраля эти документы ратифицировали Госдума и Совет Федерации.24 февраля в ответ на просьбу руководства республик Донбасса о помощи Россия начала специальную военную операцию на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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Реакция жителей Донецка на признание независимости ДНР и ЛНР Россией Жители Донецка вышли на улицы праздновать признание независимости ДНР и ЛНР Россией. Они размахивают российскими флагами и запускают салюты. 2025-02-21T06:38 true PT0M34S

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