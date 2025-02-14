https://crimea.ria.ru/20250214/v-sevastopole-prostilis-s-uchastnikom-svo-ivanom-domrachevym-1144187418.html

В Севастополе простились с участником СВО Иваном Домрачевым

В Севастополе простились с участником СВО Иваном Домрачевым - РИА Новости Крым, 14.02.2025

В Севастополе простились с участником СВО Иваном Домрачевым

В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции, гвардии рядового, старшего наводчика штурмовой роты Ивана Домрачева. Об этом... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T18:24

2025-02-14T18:24

2025-02-14T18:24

михаил развожаев

чвк "вагнер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции, гвардии рядового, старшего наводчика штурмовой роты Ивана Домрачева. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Сразу после школы за совершение преступления Иван Домрачев был осужден, однако после начала СВО заключил контракт с ЧВК "Вагнер". Участвовал в боях за освобождение Артемовска, где был ранен. После восстановления здоровья снова заключил контракт с Министерством обороны."За мужество и героизм, проявленные в боях, не раз был награжден государственными и ведомственными наградами. Иван Александрович Домрачев погиб при выполнении боевой задачи на Сватовском направлении. Вечная память нашему герою", - написал Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, чвк "вагнер", крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, утраты, память