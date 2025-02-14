https://crimea.ria.ru/20250214/gorit-torgovyy-tsentr-v-rayone-stadiona-lokomotiv-v-simferopole-1144190572.html

Горит торговый центр в районе стадиона "Локомотив" в Симферополе

Горит торговый центр в районе стадиона "Локомотив" в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Горит торговый центр в районе стадиона "Локомотив" в Симферополе

В Симферополе горит торговый центр возле стадиона "Локомотив" на Центральном рынке, прокуратура проводит проверку по факту происшествия. РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T21:05

2025-02-14T21:05

2025-02-14T21:41

пожар

симферополь

происшествия

крым

новости крыма

прокуратура республики крым

пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144190369_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_3805beb8a728e96b1e2bcb2568fddc57.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе горит торговый центр возле стадиона "Локомотив" на Центральном рынке, прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Пожар произошел в пятницу вечером. В центре города наблюдается большое количество дыма, передают корреспонденты РИА Новости Крым. На месте работают экстренные службы. Территория вокруг места происшествия оцеплена. В крымском главке МЧС России уточнили, что площадь пожара предварительно составляет 300 квадратных метров. "Силы и средства для тушения наращиваются. Из-за ветра есть угроза распространения огня на соседние здания",- уточнили в ведомстве.Все о пожаре в торговом центре в районе сталиона "Локомотив" в Сифмерополе читайте по ссылке >>Как сообщалось, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Симферополя Павел Дашковский. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, симферополь, происшествия, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе