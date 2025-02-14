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Горит торговый центр в районе стадиона "Локомотив" в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Горит торговый центр в районе стадиона "Локомотив" в Симферополе
Горит торговый центр в районе стадиона "Локомотив" в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Горит торговый центр в районе стадиона "Локомотив" в Симферополе
В Симферополе горит торговый центр возле стадиона "Локомотив" на Центральном рынке, прокуратура проводит проверку по факту происшествия. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T21:05
2025-02-14T21:41
пожар
симферополь
происшествия
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе горит торговый центр возле стадиона "Локомотив" на Центральном рынке, прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Пожар произошел в пятницу вечером. В центре города наблюдается большое количество дыма, передают корреспонденты РИА Новости Крым. На месте работают экстренные службы. Территория вокруг места происшествия оцеплена. В крымском главке МЧС России уточнили, что площадь пожара предварительно составляет 300 квадратных метров. "Силы и средства для тушения наращиваются. Из-за ветра есть угроза распространения огня на соседние здания",- уточнили в ведомстве.Все о пожаре в торговом центре в районе сталиона "Локомотив" в Сифмерополе читайте по ссылке &gt;&gt;Как сообщалось, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Симферополя Павел Дашковский. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Горит торговый центр в районе стадиона "Локомотив" в Симферополе

В Симферополе горит торговый центр возле стадиона "Локомотив" на Центральном рынке

21:05 14.02.2025 (обновлено: 21:41 14.02.2025)
 
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе горит торговый центр возле стадиона "Локомотив" на Центральном рынке, прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
Пожар произошел в пятницу вечером. В центре города наблюдается большое количество дыма, передают корреспонденты РИА Новости Крым. На месте работают экстренные службы. Территория вокруг места происшествия оцеплена.
В крымском главке МЧС России уточнили, что площадь пожара предварительно составляет 300 квадратных метров.
"Силы и средства для тушения наращиваются. Из-за ветра есть угроза распространения огня на соседние здания",- уточнили в ведомстве.
Все о пожаре в торговом центре в районе сталиона "Локомотив" в Сифмерополе читайте по ссылке >>
© РИА Новости Крым

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив
1 из 2

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив
2 из 2

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

© РИА Новости Крым
1 из 2

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

© РИА Новости Крым
2 из 2

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

© РИА Новости Крым
Как сообщалось, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Симферополя Павел Дашковский.
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости Крым
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПожарСимферопольПроисшествияКрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымПожар в торговом центре в районе стадиона "Локомотив" в Симферополе
 
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