Горит торговый центр в районе стадиона "Локомотив" в Симферополе
В Симферополе горит торговый центр возле стадиона "Локомотив" на Центральном рынке
21:05 14.02.2025 (обновлено: 21:41 14.02.2025)
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе горит торговый центр возле стадиона "Локомотив" на Центральном рынке, прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
Пожар произошел в пятницу вечером. В центре города наблюдается большое количество дыма, передают корреспонденты РИА Новости Крым. На месте работают экстренные службы. Территория вокруг места происшествия оцеплена.
В крымском главке МЧС России уточнили, что площадь пожара предварительно составляет 300 квадратных метров.
"Силы и средства для тушения наращиваются. Из-за ветра есть угроза распространения огня на соседние здания",- уточнили в ведомстве.
© РИА Новости Крым
Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
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Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
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Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
1 из 2
Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
2 из 2
Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
Как сообщалось, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Симферополя Павел Дашковский.
© РИА Новости КрымПожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
© РИА Новости Крым
Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"
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