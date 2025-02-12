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В Севастополе открыли рейд - движение катеров возобновлено - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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В Севастополе открыли рейд - движение катеров возобновлено
В Севастополе открыли рейд - движение катеров возобновлено - РИА Новости Крым, 12.02.2025
В Севастополе открыли рейд - движение катеров возобновлено
В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T17:40
2025-02-12T17:40
крым
новости крыма
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрыли в среду в 16.42, о причинах не сообщалось. В это же время было закрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Менее чем через час все ограничения были сняты.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, севастополь
В Севастополе открыли рейд - движение катеров возобновлено

В Севастополе возобновили движение морского транспорта

17:40 12.02.2025
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд перекрыли в среду в 16.42, о причинах не сообщалось. В это же время было закрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Менее чем через час все ограничения были сняты.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России.
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КрымНовости КрымаПаромы и катера в СевастополеМорской транспортСевастополь
 
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