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Как отучить ребенка ругаться матом – советы экспертов - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Как отучить ребенка ругаться матом – советы экспертов
Как отучить ребенка ругаться матом – советы экспертов - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Как отучить ребенка ругаться матом – советы экспертов
Самый лучший способ отучить детей разного возраста ругаться матом либо максимально уберечь их от использования обсценной лексики – самому быть примером для них... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Самый лучший способ отучить детей разного возраста ругаться матом либо максимально уберечь их от использования обсценной лексики – самому быть примером для них и полностью исключить бранные слова из своего лексикона. Об этом рассказал эксперты в ходе круглого стола в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам первого проректора Крымского инженерно-педагогического университета Анжелики Лучинкиной, дети в последнее время стали больше ругаться матом только потому, что стали больше материться взрослые.Член родительского комитета при минобразования Крыма Мария Скоробогатова констатировала, что в современном обществе происходит снижение культуры речи в целом. Среди подростков использование бранных слов вызвано рядом причин. Употребляя такую лексику, подростки пытаются казаться взрослее и увереннее в себе, пытаются привлечь к себе внимание сверстников и взрослых. Также это может быть проявлением подросткового бунта.Если говорить о детях дошкольного возраста, употребление ими матерных слов – это почти всегда подражание. Поэтому самой большой ошибкой родителей является прямой запрет на нецензурную лексику. Запретный плод всегда сладок, поэтому он работать не будет, пояснила специалист.Телеведущий, музыкант, сатирик и общественный деятель Иван Кондаков предлагает не запрещать, а объяснять детям, почему и для чего люди матерятся, контролировать себя, чтобы быть примером для своих детей, а также использовать определенные инструменты пропаганды.Кроме того, по мнению Кондакова, необходимо предлагать ребенку другие способы самоутверждения и самореализации, например через творческие занятия или спорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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совет эксперта, новости, общество, семья, новости крыма, дети
Как отучить ребенка ругаться матом – советы экспертов

Эксперты Кондаков и Лучинкина назвали способы отучить детей ругаться матом

22:03 06.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Самый лучший способ отучить детей разного возраста ругаться матом либо максимально уберечь их от использования обсценной лексики – самому быть примером для них и полностью исключить бранные слова из своего лексикона. Об этом рассказал эксперты в ходе круглого стола в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам первого проректора Крымского инженерно-педагогического университета Анжелики Лучинкиной, дети в последнее время стали больше ругаться матом только потому, что стали больше материться взрослые.
"Рецепт прост: если ты не хочешь, чтобы твой ребенок матерился, если он даже случайно начнет это делать, то он быстро закончит, если это не принято в семье. Если вы дома этого не делаете, то даже попав в окружение сверстников в школе, которые используют матерные ругательства, он будет чувствовать неправильность этого", - сказала педагог.
Член родительского комитета при минобразования Крыма Мария Скоробогатова констатировала, что в современном обществе происходит снижение культуры речи в целом. Среди подростков использование бранных слов вызвано рядом причин. Употребляя такую лексику, подростки пытаются казаться взрослее и увереннее в себе, пытаются привлечь к себе внимание сверстников и взрослых. Также это может быть проявлением подросткового бунта.
Если говорить о детях дошкольного возраста, употребление ими матерных слов – это почти всегда подражание. Поэтому самой большой ошибкой родителей является прямой запрет на нецензурную лексику. Запретный плод всегда сладок, поэтому он работать не будет, пояснила специалист.
"Если с раннего детства в семье ребенка приучили к культурным словам, словарный запас и кругозор хороший, этот ребенок защищен от негативного влияния, в том числе и нецензурной лексики. С большой долей вероятности ребенок отойдет от этой негативной среды и вернется к красивой и богатой русской речи", - считает она.
Телеведущий, музыкант, сатирик и общественный деятель Иван Кондаков предлагает не запрещать, а объяснять детям, почему и для чего люди матерятся, контролировать себя, чтобы быть примером для своих детей, а также использовать определенные инструменты пропаганды.
"В свое время в США боролись с курением под таким девизом: "курение – это удел бедных". А в Америке быть бедным – это позорно. Я бы и ребенку объяснял, что мат – это удел низших слоев общества, что это постыдно и позорно, и лучше обогащать свою речь не за счет матерных слов", - отметил Кондаков.
Кроме того, по мнению Кондакова, необходимо предлагать ребенку другие способы самоутверждения и самореализации, например через творческие занятия или спорт.
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