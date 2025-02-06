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Как отучить ребенка ругаться матом – советы экспертов

Как отучить ребенка ругаться матом – советы экспертов - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Как отучить ребенка ругаться матом – советы экспертов

Самый лучший способ отучить детей разного возраста ругаться матом либо максимально уберечь их от использования обсценной лексики – самому быть примером для них... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T22:03

2025-02-06T22:03

2025-02-06T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Самый лучший способ отучить детей разного возраста ругаться матом либо максимально уберечь их от использования обсценной лексики – самому быть примером для них и полностью исключить бранные слова из своего лексикона. Об этом рассказал эксперты в ходе круглого стола в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам первого проректора Крымского инженерно-педагогического университета Анжелики Лучинкиной, дети в последнее время стали больше ругаться матом только потому, что стали больше материться взрослые.Член родительского комитета при минобразования Крыма Мария Скоробогатова констатировала, что в современном обществе происходит снижение культуры речи в целом. Среди подростков использование бранных слов вызвано рядом причин. Употребляя такую лексику, подростки пытаются казаться взрослее и увереннее в себе, пытаются привлечь к себе внимание сверстников и взрослых. Также это может быть проявлением подросткового бунта.Если говорить о детях дошкольного возраста, употребление ими матерных слов – это почти всегда подражание. Поэтому самой большой ошибкой родителей является прямой запрет на нецензурную лексику. Запретный плод всегда сладок, поэтому он работать не будет, пояснила специалист.Телеведущий, музыкант, сатирик и общественный деятель Иван Кондаков предлагает не запрещать, а объяснять детям, почему и для чего люди матерятся, контролировать себя, чтобы быть примером для своих детей, а также использовать определенные инструменты пропаганды.Кроме того, по мнению Кондакова, необходимо предлагать ребенку другие способы самоутверждения и самореализации, например через творческие занятия или спорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, новости, общество, семья, новости крыма, дети