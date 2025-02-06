https://crimea.ria.ru/20250206/kak-otuchit-rebenka-rugatsya-matom--sovety-ekspertov-1143968001.html
Как отучить ребенка ругаться матом – советы экспертов
Как отучить ребенка ругаться матом – советы экспертов - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Как отучить ребенка ругаться матом – советы экспертов
Самый лучший способ отучить детей разного возраста ругаться матом либо максимально уберечь их от использования обсценной лексики – самому быть примером для них... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T22:03
2025-02-06T22:03
2025-02-06T22:03
совет эксперта
новости
общество
семья
новости крыма
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123336008_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_060289eaa32972c7dbf9df27746eb33f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Самый лучший способ отучить детей разного возраста ругаться матом либо максимально уберечь их от использования обсценной лексики – самому быть примером для них и полностью исключить бранные слова из своего лексикона. Об этом рассказал эксперты в ходе круглого стола в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам первого проректора Крымского инженерно-педагогического университета Анжелики Лучинкиной, дети в последнее время стали больше ругаться матом только потому, что стали больше материться взрослые.Член родительского комитета при минобразования Крыма Мария Скоробогатова констатировала, что в современном обществе происходит снижение культуры речи в целом. Среди подростков использование бранных слов вызвано рядом причин. Употребляя такую лексику, подростки пытаются казаться взрослее и увереннее в себе, пытаются привлечь к себе внимание сверстников и взрослых. Также это может быть проявлением подросткового бунта.Если говорить о детях дошкольного возраста, употребление ими матерных слов – это почти всегда подражание. Поэтому самой большой ошибкой родителей является прямой запрет на нецензурную лексику. Запретный плод всегда сладок, поэтому он работать не будет, пояснила специалист.Телеведущий, музыкант, сатирик и общественный деятель Иван Кондаков предлагает не запрещать, а объяснять детям, почему и для чего люди матерятся, контролировать себя, чтобы быть примером для своих детей, а также использовать определенные инструменты пропаганды.Кроме того, по мнению Кондакова, необходимо предлагать ребенку другие способы самоутверждения и самореализации, например через творческие занятия или спорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20201217/Putin-dal-Shnurovu-sovet-o-nenormativnoy-leksike-1119060509.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123336008_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e5c3819ec12c6193b23ce4fc37b3e619.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, новости, общество, семья, новости крыма, дети
Как отучить ребенка ругаться матом – советы экспертов
Эксперты Кондаков и Лучинкина назвали способы отучить детей ругаться матом
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым.
Самый лучший способ отучить детей разного возраста ругаться матом либо максимально уберечь их от использования обсценной лексики – самому быть примером для них и полностью исключить бранные слова из своего лексикона. Об этом рассказал эксперты в ходе круглого стола в пресс-центре РИА Новости Крым
.
По словам первого проректора Крымского инженерно-педагогического университета Анжелики Лучинкиной, дети в последнее время стали больше ругаться матом только потому, что стали больше материться взрослые.
"Рецепт прост: если ты не хочешь, чтобы твой ребенок матерился, если он даже случайно начнет это делать, то он быстро закончит, если это не принято в семье. Если вы дома этого не делаете, то даже попав в окружение сверстников в школе, которые используют матерные ругательства, он будет чувствовать неправильность этого", - сказала педагог.
Член родительского комитета при минобразования Крыма Мария Скоробогатова констатировала, что в современном обществе происходит снижение культуры речи в целом. Среди подростков использование бранных слов вызвано рядом причин. Употребляя такую лексику, подростки пытаются казаться взрослее и увереннее в себе, пытаются привлечь к себе внимание сверстников и взрослых. Также это может быть проявлением подросткового бунта.
Если говорить о детях дошкольного возраста, употребление ими матерных слов – это почти всегда подражание. Поэтому самой большой ошибкой родителей является прямой запрет на нецензурную лексику. Запретный плод всегда сладок, поэтому он работать не будет, пояснила специалист.
"Если с раннего детства в семье ребенка приучили к культурным словам, словарный запас и кругозор хороший, этот ребенок защищен от негативного влияния, в том числе и нецензурной лексики. С большой долей вероятности ребенок отойдет от этой негативной среды и вернется к красивой и богатой русской речи", - считает она.
Телеведущий, музыкант, сатирик и общественный деятель Иван Кондаков предлагает не запрещать, а объяснять детям, почему и для чего люди матерятся, контролировать себя, чтобы быть примером для своих детей, а также использовать определенные инструменты пропаганды.
"В свое время в США боролись с курением под таким девизом: "курение – это удел бедных". А в Америке быть бедным – это позорно. Я бы и ребенку объяснял, что мат – это удел низших слоев общества, что это постыдно и позорно, и лучше обогащать свою речь не за счет матерных слов", - отметил Кондаков.
Кроме того, по мнению Кондакова, необходимо предлагать ребенку другие способы самоутверждения и самореализации, например через творческие занятия или спорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.