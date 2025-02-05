https://crimea.ria.ru/20250205/pyanyy-i-bez-prav--u-zhitelya-sevastopolya-izyali-doroguyu-inomarku-1143941607.html

Пьяный и без прав – у жителя Севастополя изъяли дорогую иномарку

Пьяный и без прав – у жителя Севастополя изъяли дорогую иномарку - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Пьяный и без прав – у жителя Севастополя изъяли дорогую иномарку

49-летний житель Севастополя лишился машины из-за однократной пьяной езды, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T16:21

2025-02-05T16:21

2025-02-05T16:25

севастополь

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полиция

происшествия

автомобиль

штрафы

алкоголь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. 49-летний житель Севастополя лишился машины из-за однократной пьяной езды, сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, вечером 23 августа мужчина поехал в аптеку, хотя накануне употреблял спиртное. По улице Ерошенко водителя с признаками опьянения остановили госавтоинспекторы.В связи с повторным нарушением возбуждено уголовное дело. Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновному штраф в 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года. Автомобиль Honda Accord стоимостью 1,2 млн рублей, на котором мужчина ехал в нетрезвом состоянии, конфискован в доход государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму три человека погибли в ДТПВ Крыму таможенники конфисковали раритетный BentleyПовторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, полиция, происшествия, автомобиль, штрафы, алкоголь