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Пьяный и без прав – у жителя Севастополя изъяли дорогую иномарку - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Пьяный и без прав – у жителя Севастополя изъяли дорогую иномарку
Пьяный и без прав – у жителя Севастополя изъяли дорогую иномарку - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Пьяный и без прав – у жителя Севастополя изъяли дорогую иномарку
49-летний житель Севастополя лишился машины из-за однократной пьяной езды, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T16:21
2025-02-05T16:25
севастополь
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полиция
происшествия
автомобиль
штрафы
алкоголь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. 49-летний житель Севастополя лишился машины из-за однократной пьяной езды, сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, вечером 23 августа мужчина поехал в аптеку, хотя накануне употреблял спиртное. По улице Ерошенко водителя с признаками опьянения остановили госавтоинспекторы.В связи с повторным нарушением возбуждено уголовное дело. Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновному штраф в 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года. Автомобиль Honda Accord стоимостью 1,2 млн рублей, на котором мужчина ехал в нетрезвом состоянии, конфискован в доход государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму три человека погибли в ДТПВ Крыму таможенники конфисковали раритетный BentleyПовторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, полиция, происшествия, автомобиль, штрафы, алкоголь
Пьяный и без прав – у жителя Севастополя изъяли дорогую иномарку

У пьяного водителя в Севастополе изъяли дорогую иномарку

16:21 05.02.2025 (обновлено: 16:25 05.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. 49-летний житель Севастополя лишился машины из-за однократной пьяной езды, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным надзорного ведомства, вечером 23 августа мужчина поехал в аптеку, хотя накануне употреблял спиртное. По улице Ерошенко водителя с признаками опьянения остановили госавтоинспекторы.
"В дальнейшем стало известно, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и лишен права управлять транспортными средствами", – уточняется в сообщении.
В связи с повторным нарушением возбуждено уголовное дело. Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновному штраф в 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года. Автомобиль Honda Accord стоимостью 1,2 млн рублей, на котором мужчина ехал в нетрезвом состоянии, конфискован в доход государства.
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16:21Пьяный и без прав – у жителя Севастополя изъяли дорогую иномарку
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