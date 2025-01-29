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Кладбище Симферополя вынесут за пределы города

Кладбище Симферополя вынесут за пределы города - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Кладбище Симферополя вынесут за пределы города

В Симферополе расширять кладбище "Абдал" не планируют, для создания нового кладбища выделили два участка за пределами города. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T15:13

2025-01-29T15:13

2025-01-29T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Симферополе расширять кладбище "Абдал" не планируют, для создания нового кладбища выделили два участка за пределами города. Об этом РИА Новости Крым рассказали в Департаменте городского хозяйства администрации Симферополя.Участки расположены в Перовском сельском поселении Симферопольского района. Общая их площадь – 47 525 гектаров. В данное время проводятся необходимые мероприятия для открытия нового места для погребения.Сегодня на территории Симферополя для захоронений есть два кладбища: "Абдал 1", площадь которого составляет 80,85 гектаров, и "Абдал 2" общей площадью 106,11 гектаров.Кроме того, на кладбище "Абдал 1" открыт участок-сектор "Аллея славы" для увековечивания памяти военнослужащих и погребения погибших при проведении специальной военной операции."На территории кладбища "Абдал 2" производятся одиночные захоронения на участке-секторе № 187", – добавили в департаменте.Директор муниципального унитарного предприятия "Горритуал" Иван Вахрушев рассказал РИА Новости Крым, что мест на кладбище "Абдал" пока хватает, но необходимость в новом участке есть.Пока, по словам директора "Горритуала", мест на кладбище достаточно."У людей есть брони, плюс подзахоранивают к родственникам или могила в могилу, кремируют. На кладбище сейчас не так часто ходят, как раньше, поэтому люди хотят, чтобы все были в одном месте", – отметил Вахрушев.Что касается кремации, то, по его словам, в последнее время ее стали проводить немного чаще, но все равно процент от общего числа похороненных людей небольшой – максимум 7 %. Вахрушев уточнил, что сейчас в Крыму действует частный крематорий в Симферопольском районе. Плюс в планах строительство в Севастополе по федеральной программе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, симферопольский район, кладбище, похороны, "горритуал", симферополь