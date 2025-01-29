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Кладбище Симферополя вынесут за пределы города - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Кладбище Симферополя вынесут за пределы города
Кладбище Симферополя вынесут за пределы города - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Кладбище Симферополя вынесут за пределы города
В Симферополе расширять кладбище "Абдал" не планируют, для создания нового кладбища выделили два участка за пределами города. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T15:13
2025-01-29T15:55
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симферопольский район
кладбище
похороны
"горритуал"
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Симферополе расширять кладбище "Абдал" не планируют, для создания нового кладбища выделили два участка за пределами города. Об этом РИА Новости Крым рассказали в Департаменте городского хозяйства администрации Симферополя.Участки расположены в Перовском сельском поселении Симферопольского района. Общая их площадь – 47 525 гектаров. В данное время проводятся необходимые мероприятия для открытия нового места для погребения.Сегодня на территории Симферополя для захоронений есть два кладбища: "Абдал 1", площадь которого составляет 80,85 гектаров, и "Абдал 2" общей площадью 106,11 гектаров.Кроме того, на кладбище "Абдал 1" открыт участок-сектор "Аллея славы" для увековечивания памяти военнослужащих и погребения погибших при проведении специальной военной операции."На территории кладбища "Абдал 2" производятся одиночные захоронения на участке-секторе № 187", – добавили в департаменте.Директор муниципального унитарного предприятия "Горритуал" Иван Вахрушев рассказал РИА Новости Крым, что мест на кладбище "Абдал" пока хватает, но необходимость в новом участке есть.Пока, по словам директора "Горритуала", мест на кладбище достаточно."У людей есть брони, плюс подзахоранивают к родственникам или могила в могилу, кремируют. На кладбище сейчас не так часто ходят, как раньше, поэтому люди хотят, чтобы все были в одном месте", – отметил Вахрушев.Что касается кремации, то, по его словам, в последнее время ее стали проводить немного чаще, но все равно процент от общего числа похороненных людей небольшой – максимум 7 %. Вахрушев уточнил, что сейчас в Крыму действует частный крематорий в Симферопольском районе. Плюс в планах строительство в Севастополе по федеральной программе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, симферопольский район, кладбище, похороны, "горритуал", симферополь
Кладбище Симферополя вынесут за пределы города

В Симферополе вместо кладбища "Абдал" будут хоронить за пределами города

15:13 29.01.2025 (обновлено: 15:55 29.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПосещение кладбищ в день Радоницы
Посещение кладбищ в день Радоницы - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Симферополе расширять кладбище "Абдал" не планируют, для создания нового кладбища выделили два участка за пределами города. Об этом РИА Новости Крым рассказали в Департаменте городского хозяйства администрации Симферополя.

"Расширение территорий городских кладбищ "Абдал 1" и "Абдал 2" не планируется. С целью создания нового городского кладбища Департамент развития муниципальной собственности передал Департаменту городского хозяйства в безвозмездное пользование два земельных участка", – рассказали в администрации.

Участки расположены в Перовском сельском поселении Симферопольского района. Общая их площадь – 47 525 гектаров. В данное время проводятся необходимые мероприятия для открытия нового места для погребения.
Сегодня на территории Симферополя для захоронений есть два кладбища: "Абдал 1", площадь которого составляет 80,85 гектаров, и "Абдал 2" общей площадью 106,11 гектаров.

"На территории кладбища "Абдал 1" возможно подзахоронение в существующую родственную могилу, в том числе и урн с прахом. Свободного участка-сектора для одиночных захоронений нет", – отметили в департаменте.

Кроме того, на кладбище "Абдал 1" открыт участок-сектор "Аллея славы" для увековечивания памяти военнослужащих и погребения погибших при проведении специальной военной операции.
"На территории кладбища "Абдал 2" производятся одиночные захоронения на участке-секторе № 187", – добавили в департаменте.
Директор муниципального унитарного предприятия "Горритуал" Иван Вахрушев рассказал РИА Новости Крым, что мест на кладбище "Абдал" пока хватает, но необходимость в новом участке есть.

"Бывает, что в день хоронят три человека, а бывает 12. В среднем на кладбище хоронят 320 человек в месяц", – говорит Иван Вахрушев.

Пока, по словам директора "Горритуала", мест на кладбище достаточно.
"У людей есть брони, плюс подзахоранивают к родственникам или могила в могилу, кремируют. На кладбище сейчас не так часто ходят, как раньше, поэтому люди хотят, чтобы все были в одном месте", – отметил Вахрушев.
Что касается кремации, то, по его словам, в последнее время ее стали проводить немного чаще, но все равно процент от общего числа похороненных людей небольшой – максимум 7 %. Вахрушев уточнил, что сейчас в Крыму действует частный крематорий в Симферопольском районе. Плюс в планах строительство в Севастополе по федеральной программе.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаКрымСимферопольский районКладбищеПохороны"Горритуал"Симферополь
 
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