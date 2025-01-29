https://crimea.ria.ru/20250129/kiev-poteryal-esche-420-boevikov-i-tri-tanka-v-kurskoy-oblasti-1143768592.html

Киев потерял еще 420 боевиков и три танка в Курской области

Киев потерял еще 420 боевиков и три танка в Курской области - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Киев потерял еще 420 боевиков и три танка в Курской области

ВСУ лишились еще 420 боевиков, трех танков и семи пунктов управления беспилотниками на курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T14:30

2025-01-29T14:30

2025-01-29T14:30

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "север"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. ВСУ лишились еще 420 боевиков, трех танков и семи пунктов управления беспилотниками на курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки "Север" продолжили наступление и поразили бригады ВСУ в разных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии уничтожены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 55 900 военнослужащих, 325 танков, 239 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1649 боевых бронированных машин, 1693 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли уже более 55 тысяч боевиков в Курской областиРоссийские военные сбили 165 беспилотников и уничтожили 1275 боевиковКогда закончится СВО - ответ Путина

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"