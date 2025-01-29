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Киев потерял еще 420 боевиков и три танка в Курской области - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Киев потерял еще 420 боевиков и три танка в Курской области
Киев потерял еще 420 боевиков и три танка в Курской области - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Киев потерял еще 420 боевиков и три танка в Курской области
ВСУ лишились еще 420 боевиков, трех танков и семи пунктов управления беспилотниками на курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T14:30
2025-01-29T14:30
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. ВСУ лишились еще 420 боевиков, трех танков и семи пунктов управления беспилотниками на курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки "Север" продолжили наступление и поразили бригады ВСУ в разных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии уничтожены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 55 900 военнослужащих, 325 танков, 239 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1649 боевых бронированных машин, 1693 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли уже более 55 тысяч боевиков в Курской областиРоссийские военные сбили 165 беспилотников и уничтожили 1275 боевиковКогда закончится СВО - ответ Путина
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"
Киев потерял еще 420 боевиков и три танка в Курской области

В Курской области ликвидированы еще 420 боевиков и три танка ВСУ

14:30 29.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. ВСУ лишились еще 420 боевиков, трех танков и семи пунктов управления беспилотниками на курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Подразделения группировки "Север" продолжили наступление и поразили бригады ВСУ в разных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии уничтожены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 55 900 военнослужащих, 325 танков, 239 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1649 боевых бронированных машин, 1693 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую технику и вооружения.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Север"
 
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