https://crimea.ria.ru/20250128/vsu-poteryali-uzhe-bolee-55-tysyach-boevikov-v-kurskoy-oblasti-1143740156.html

ВСУ потеряли уже более 55 тысяч боевиков в Курской области

ВСУ потеряли уже более 55 тысяч боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 28.01.2025

ВСУ потеряли уже более 55 тысяч боевиков в Курской области

Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. С начала боевых действий Киев потерял здесь уже более 55... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T14:34

2025-01-28T14:34

2025-01-28T14:43

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. С начала боевых действий Киев потерял здесь уже более 55 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" идут в наступление. Нанесено поражение формированиям различных ряду бригад ВСУ, в том числе танковой, десантно-штурмовым, бригадам морской пехоты и бригадам территориальной обороны ВСУ.В Минобороны РФ уточняют, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 55470 военнослужащих и большое количество военной техники, в том числе 322 танка, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы.Также российскими войсками поражены девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще более 1300 боевиков потеряли ВСУ в зоне спецоперации за суткиИз-за ударов ВСУ за год погибли более 5000 мирных – из них 51 ребенокВойска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу