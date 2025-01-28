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ВСУ потеряли уже более 55 тысяч боевиков в Курской области
ВСУ потеряли уже более 55 тысяч боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 28.01.2025
ВСУ потеряли уже более 55 тысяч боевиков в Курской области
Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. С начала боевых действий Киев потерял здесь уже более 55... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T14:34
2025-01-28T14:34
2025-01-28T14:43
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. С начала боевых действий Киев потерял здесь уже более 55 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" идут в наступление. Нанесено поражение формированиям различных ряду бригад ВСУ, в том числе танковой, десантно-штурмовым, бригадам морской пехоты и бригадам территориальной обороны ВСУ.В Минобороны РФ уточняют, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 55470 военнослужащих и большое количество военной техники, в том числе 322 танка, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы.Также российскими войсками поражены девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще более 1300 боевиков потеряли ВСУ в зоне спецоперации за суткиИз-за ударов ВСУ за год погибли более 5000 мирных – из них 51 ребенокВойска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ потеряли уже более 55 тысяч боевиков в Курской области
Более 55 тысяч боевиков потеряли ВСУ при вторжении на территорию РФ в Курской области
14:34 28.01.2025 (обновлено: 14:43 28.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. С начала боевых действий Киев потерял здесь уже более 55 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей", – говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" идут в наступление. Нанесено поражение формированиям различных ряду бригад ВСУ, в том числе танковой, десантно-штурмовым, бригадам морской пехоты и бригадам территориальной обороны ВСУ.
В Минобороны РФ уточняют, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 55470 военнослужащих и большое количество военной техники, в том числе 322 танка, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы.
Также российскими войсками поражены девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
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