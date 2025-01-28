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Еще более 1300 боевиков потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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Еще более 1300 боевиков потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Еще более 1300 боевиков потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Еще более 1300 боевиков потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Вооруженные силы России за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, склады БПЛА, сбили снаряды HIMARS, Киев потерял порядка 1330... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T13:12
2025-01-28T13:12
новости сво
министерство обороны рф
новые регионы россии
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, склады БПЛА, сбили снаряды HIMARS, Киев потерял порядка 1330 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – перечислили в Минобороны.Больше всего потерь за сутки Киев понес в зоне действия подразделений группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника. Ликвидированы до 600 военнослужащих, а также военная техника, в том числе боевая машина пехоты "Bradley" производства США."B результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области. Потери противника составили до 330 военнослужащих", – уточняют в Минобороны РФ.На этом направлении поражение нанесено также вооружению ВСУ, среди которого два бронетранспортера М113 производства США, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Еще 25 военнослужащих Киев потерял в результате действий подразделений группировки войск "Север". Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.Более выгодные позиции заняли подразделения "Южной" группировки войск."Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две американские боевые бронированные машины HMMWV, три автомобиля и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", – перечислили в военном ведомстве.Продвижение в глубину обороны противника продолжили подразделения группировки войск "Восток", ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих. Еще 40 украинских боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: оперативные данные от Минобороны РоссииПотери боевиков ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек1,5 тысячи боевиков и 4 склада боеприпасов уничтожены за сутки в зоне СВО
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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Еще более 1300 боевиков потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки

Еще более 1300 боевиков потеряла Украина за сутки в зоне спецоперации

13:12 28.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, склады БПЛА, сбили снаряды HIMARS, Киев потерял порядка 1330 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах", – говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – перечислили в Минобороны.
Больше всего потерь за сутки Киев понес в зоне действия подразделений группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника. Ликвидированы до 600 военнослужащих, а также военная техника, в том числе боевая машина пехоты "Bradley" производства США.
"B результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области. Потери противника составили до 330 военнослужащих", – уточняют в Минобороны РФ.
На этом направлении поражение нанесено также вооружению ВСУ, среди которого два бронетранспортера М113 производства США, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Еще 25 военнослужащих Киев потерял в результате действий подразделений группировки войск "Север". Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Более выгодные позиции заняли подразделения "Южной" группировки войск.
"Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две американские боевые бронированные машины HMMWV, три автомобиля и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", – перечислили в военном ведомстве.
Продвижение в глубину обороны противника продолжили подразделения группировки войск "Восток", ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих. Еще 40 украинских боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр".
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