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Потери боевиков ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек
Потери боевиков ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Потери боевиков ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек
В Курской области за сутки ВСУ потеряли 180 человек убитыми и ранеными. Уничтожены БМП "Bradley" производства США, 18 единиц другой техники и три станции... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T16:43
2025-01-26T16:43
2025-01-26T16:43
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Курской области за сутки ВСУ потеряли 180 человек убитыми и ранеными. Уничтожены БМП "Bradley" производства США, 18 единиц другой техники и три станции радиоэлектронной борьбы. Поражены два пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" ведут наступательные действия в районах 20 населенных пунктов.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 20 населенных пунктов в Курской области, а также в районе шести населенных пунктов в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55000 военнослужащих, 319 танков и сотни единиц другой техники.В зоне специальной военной операции под контроль российской армии взят населенный пункт Зеленое в ДНР. В пятницу стало известно об освобождении населенного пункта Тимофеевка.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывыЗеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине
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Потери боевиков ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек
В Курской области киевский режим потерял более 55 тысяч боевиков – Минобороны РФ