https://crimea.ria.ru/20250126/15-tysyachi-boevikov-i-4-sklada-boepripasov-unichtozheny-za-sutki-v-zone-svo-1143671861.html
1,5 тысячи боевиков и 4 склада боеприпасов уничтожены за сутки в зоне СВО
1,5 тысячи боевиков и 4 склада боеприпасов уничтожены за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 26.01.2025
1,5 тысячи боевиков и 4 склада боеприпасов уничтожены за сутки в зоне СВО
Военнослужащие российской армии за прошедшие сутки продвинулись вперед на четырех направлениях. Потери противника составили почти полторы тысячи солдат и... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T16:34
2025-01-26T16:34
2025-01-26T16:34
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии за прошедшие сутки продвинулись вперед на четырех направлениях. Потери противника составили почти полторы тысячи солдат и офицеров, десятки единиц техники. Уничтожено четыре склада боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении вели бои в районе города Волчанск. Противник потерял до 40 военнослужащих и пять единиц техники. Уничтожен склад боеприпасов.Военнослужащим группировки войск "Запад" удалось улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Песчаное, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково, Куриловка Харьковской области и Ямполь (ДНР).Потери противника составили почти 400 военнослужащих, 14 единиц техники и склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, шесть единиц техники и два склада боеприпасов.Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка.Противник потерял до 650 военнослужащих и 15 единиц техники.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое, Разлив и Вольное Поле.Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и девять единиц техники.Подразделения группировки войск "Днепр" вели бои в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Берислав Херсонской области.Противник потерял до 40 военнослужащих и семь автомобилей.Авиация, ракетные войска, БПЛА и артиллерия наносили удары по украинским объектам энергетики, военным аэродромам, цехам производства, складам хранения БПЛА и БЭК, а также местам их подготовки к боевому применению, скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шли атаковать Крым: два безэкипажных катера уничтожены в Черном море ВСУ потеряли 360 боевиков в Курской области за суткиПотери ВСУ за сутки составили 1420 боевиков
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
1,5 тысячи боевиков и 4 склада боеприпасов уничтожены за сутки в зоне СВО
В зоне СВО за сутки уничтожены полторы тысячи боевиков и четыре склада боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии за прошедшие сутки продвинулись вперед на четырех направлениях. Потери противника составили почти полторы тысячи солдат и офицеров, десятки единиц техники. Уничтожено четыре склада боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении вели бои в районе города Волчанск. Противник потерял до 40 военнослужащих и пять единиц техники. Уничтожен склад боеприпасов.
Военнослужащим группировки войск "Запад" удалось улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Песчаное, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково, Куриловка Харьковской области и Ямполь (ДНР).
Потери противника составили почти 400 военнослужащих, 14 единиц техники и склад боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, шесть единиц техники и два склада боеприпасов.
Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Зеленое
Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка.
Противник потерял до 650 военнослужащих и 15 единиц техники.
Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое, Разлив и Вольное Поле.
Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и девять единиц техники.
Подразделения группировки войск "Днепр" вели бои в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Берислав Херсонской области.
Противник потерял до 40 военнослужащих и семь автомобилей.
Авиация, ракетные войска, БПЛА и артиллерия наносили удары по украинским объектам энергетики, военным аэродромам, цехам производства, складам хранения БПЛА и БЭК, а также местам их подготовки к боевому применению, скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.
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