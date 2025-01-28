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Самолет со 170 пассажирами загорелся в аэропорту - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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Самолет со 170 пассажирами загорелся в аэропорту
Самолет со 170 пассажирами загорелся в аэропорту - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Самолет со 170 пассажирами загорелся в аэропорту
В Южной Корее в аэропорту Кимхэ города Пусан сгорел самолет, пассажиры эвакуированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап. РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T17:49
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южная корея
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Южной Корее в аэропорту Кимхэ города Пусан сгорел самолет, пассажиры эвакуированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.Отмечается, что инцидент произошел во вторник около 22:30 по местному времени (16:30 по Москве).По информации агентства, жертв и пострадавших нет. На место оперативно выехали пожарные, которые продолжают тушить авиалайнер.24 января в результате аварийной посадки самолета, летевшего в Вашингтон, пострадали больше 30 пассажиров и семь членов экипажа. Инцидент произошел в в аэропорту Лагоса в Нигерии.В прошлом году при грубой посадке в аэропорту турецкой Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человекСтала известна причина экстренной посадки самолета в МосквеТрагедии с самолетом в Актау можно было избежать - Алиев
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РИА Новости Крым
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южная корея, происшествия, пожар, новости, в мире, общество
Самолет со 170 пассажирами загорелся в аэропорту

В Южной Корее в аэропорту сгорел самолет со 170 пассажирами на борту

17:49 28.01.2025 (обновлено: 17:53 28.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Южной Корее в аэропорту Кимхэ города Пусан сгорел самолет, пассажиры эвакуированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник около 22:30 по местному времени (16:30 по Москве).
"В аэропорту Кимхэ у самолета Air Busan, направлявшегося в Гонконг, загорелась хвостовая часть. В этой связи все более чем 170 пассажиров судна экстренно его покинули", - говорится в сообщении.
По информации агентства, жертв и пострадавших нет. На место оперативно выехали пожарные, которые продолжают тушить авиалайнер.
24 января в результате аварийной посадки самолета, летевшего в Вашингтон, пострадали больше 30 пассажиров и семь членов экипажа. Инцидент произошел в в аэропорту Лагоса в Нигерии.
В прошлом году при грубой посадке в аэропорту турецкой Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания.
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