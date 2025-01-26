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На Крымском мосту продолжает быстро расти очередь: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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На Крымском мосту продолжает быстро расти очередь: сколько ждать проезда
На Крымском мосту продолжает быстро расти очередь: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 26.01.2025
На Крымском мосту продолжает быстро расти очередь: сколько ждать проезда
На Крымском мосту продолжает стремительно расти очередь: перед досмотровыми пунктами со стороны Кубани проезда ждут уже 265 автомобилей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T15:15
2025-01-26T15:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает стремительно расти очередь: перед досмотровыми пунктами со стороны Кубани проезда ждут уже 265 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее в очереди на въезд в Крым проезда ждали 145 автомобилей, а в 13 часов всего 35 машин. Со стороны Керчи проезд также был свободен.На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил накануне замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
На Крымском мосту продолжает быстро расти очередь: сколько ждать проезда

На Крымском мосту в очереди более 250 машин со стороны Краснодарского края

15:15 26.01.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает стремительно расти очередь: перед досмотровыми пунктами со стороны Кубани проезда ждут уже 265 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 265 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.
Часом ранее в очереди на въезд в Крым проезда ждали 145 автомобилей, а в 13 часов всего 35 машин. Со стороны Керчи проезд также был свободен.
На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил накануне замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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