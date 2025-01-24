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На Ирландию обрушился небывалый ураган "Эйоун": что происходит в стране

На Ирландию обрушился небывалый ураган "Эйоун": что происходит в стране - РИА Новости Крым, 24.01.2025

На Ирландию обрушился небывалый ураган "Эйоун": что происходит в стране

Национальная энергокомпания Ирландии ESB сообщает в пятницу о беспрецедентном ущербе инфраструктуре своих сетей из-за обрушившегося шторма "Эйоун". РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T12:41

2025-01-24T12:41

2025-01-24T12:41

ирландия

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в мире

происшествия

атлантический океан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Национальная энергокомпания Ирландии ESB сообщает в пятницу о беспрецедентном ущербе инфраструктуре своих сетей из-за обрушившегося шторма "Эйоун".Отмечается, что пока по всей стране действует высочайший красный уровень погодной опасности, могут быть дальнейшие отключения электроэнергии в течение дня. Специалисты энергокомпании приступят к ремонту, как только будут безопасные для этого условия. По предварительной оценке, восстановление инфраструктуры займет "значительное" число дней, говорится в релизе.Оба рекорда были установлены на метеорологической станции Мейс-Хед в западной части страны.Дублинский аэропорт сообщает, что по данным на 07.45 (10.45 мск) из-за шторма авиакомпании отменили около 230 прибывающих и вылетающих рейсов.По распоряжению властей все школы и госучреждения страны на время действия красного уровня погодной опасности закрыты. Жителям Ирландии рекомендуется не покидать дома и ограничить перемещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирландия, погода, в мире, происшествия, атлантический океан