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На Ирландию обрушился небывалый ураган "Эйоун": что происходит в стране - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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На Ирландию обрушился небывалый ураган "Эйоун": что происходит в стране
На Ирландию обрушился небывалый ураган "Эйоун": что происходит в стране - РИА Новости Крым, 24.01.2025
На Ирландию обрушился небывалый ураган "Эйоун": что происходит в стране
Национальная энергокомпания Ирландии ESB сообщает в пятницу о беспрецедентном ущербе инфраструктуре своих сетей из-за обрушившегося шторма "Эйоун". РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T12:41
2025-01-24T12:41
ирландия
погода
в мире
происшествия
атлантический океан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Национальная энергокомпания Ирландии ESB сообщает в пятницу о беспрецедентном ущербе инфраструктуре своих сетей из-за обрушившегося шторма "Эйоун".Отмечается, что пока по всей стране действует высочайший красный уровень погодной опасности, могут быть дальнейшие отключения электроэнергии в течение дня. Специалисты энергокомпании приступят к ремонту, как только будут безопасные для этого условия. По предварительной оценке, восстановление инфраструктуры займет "значительное" число дней, говорится в релизе.Оба рекорда были установлены на метеорологической станции Мейс-Хед в западной части страны.Дублинский аэропорт сообщает, что по данным на 07.45 (10.45 мск) из-за шторма авиакомпании отменили около 230 прибывающих и вылетающих рейсов.По распоряжению властей все школы и госучреждения страны на время действия красного уровня погодной опасности закрыты. Жителям Ирландии рекомендуется не покидать дома и ограничить перемещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ирландия, погода, в мире, происшествия, атлантический океан
На Ирландию обрушился небывалый ураган "Эйоун": что происходит в стране

В Ирландии назвали беспрецедентным ущерб от шторма "Эйоун"

12:41 24.01.2025
 
© Скриншот с видео очевидцаУраган в Ирландии
Ураган в Ирландии
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Национальная энергокомпания Ирландии ESB сообщает в пятницу о беспрецедентном ущербе инфраструктуре своих сетей из-за обрушившегося шторма "Эйоун".
"Экстремальные, разрушительные и деструктивные ветры, вызванные штормом "Эйоун", нанесли масштабный и значительный ущерб электросетям по всей стране, более 560 тысяч домов, ферм и предприятий (по состоянию на 09.00 мск - ред.) остаются без электричества... При нынешних показателях ущерб, нанесенный электросетям, и последствия для потребителей оказались беспрецедентными", - говорится в опубликованном на сайте ESB пресс-релизе.
Отмечается, что пока по всей стране действует высочайший красный уровень погодной опасности, могут быть дальнейшие отключения электроэнергии в течение дня. Специалисты энергокомпании приступят к ремонту, как только будут безопасные для этого условия. По предварительной оценке, восстановление инфраструктуры займет "значительное" число дней, говорится в релизе.
Метеорологическая служба Ирландии Met Eireann в свою очередь сообщает, что на фоне шторма был предварительно зафиксирован новый рекорд скорости порыва ветра в 183 км/ч (предыдущий был установлен в 1945 году и составлял 182 км/ч), а также рекорд средней скорости ветра в 135 км/ч.
Оба рекорда были установлены на метеорологической станции Мейс-Хед в западной части страны.
Дублинский аэропорт сообщает, что по данным на 07.45 (10.45 мск) из-за шторма авиакомпании отменили около 230 прибывающих и вылетающих рейсов.
По распоряжению властей все школы и госучреждения страны на время действия красного уровня погодной опасности закрыты. Жителям Ирландии рекомендуется не покидать дома и ограничить перемещения.
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