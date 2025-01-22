Вспышка на Солнце: к Земле идет магнитная буря с полярными сияниями
После вспышки на Солнце Землю накроет магнитная буря и возможны полярные сияния – ученые
© NASA Goddard Space Flight CenterВспышка на Солнце
© NASA Goddard Space Flight Center
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Солнечный ветер в пятницу принесет к Земле магнитную бурю после очередной вспышки на поверхности светила. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, геомагнтное возмущение может сопровождаться полярными сияниями.
По данным ученых, вспышка среднего уровня произошла на Солнце накануне, в результате выброса от поверхности звезды отделился небольшой протуберанец. Прогнозируется, что выброс принесет к Земле во второй половине пятницы текущими от Солнца потоками вещества.
"Прогноз на бури несколько противоречивый, так как тут не вполне понятно, что важнее, плотность или скорость, но в качестве основного сценария сейчас рассматриваются бури уровня G2. Так как бури вечерние, то высока вероятность полярных сияний", – сказано в сообщении.
При этом, по данным ученых, сейчас Земля покидает область действия дыры.
Заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин заявлял ранее, что в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.
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