https://crimea.ria.ru/20250122/vspyshka-na-solntse-k-zemle-idet-magnitnaya-burya-s-polyarnymi-siyaniyami-1143556110.html

Вспышка на Солнце: к Земле идет магнитная буря с полярными сияниями

Вспышка на Солнце: к Земле идет магнитная буря с полярными сияниями - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Вспышка на Солнце: к Земле идет магнитная буря с полярными сияниями

Солнечный ветер в пятницу принесет к Земле магнитную бурю после очередной вспышки на поверхности светила. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T13:03

2025-01-22T13:03

2025-01-22T13:03

солнце

вспышки на солнце

новости

космос

полярное сияние

земля

магнитные бури

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111682/94/1116829425_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_27b94725f01c54143df6017ad3242eff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Солнечный ветер в пятницу принесет к Земле магнитную бурю после очередной вспышки на поверхности светила. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, геомагнтное возмущение может сопровождаться полярными сияниями.По данным ученых, вспышка среднего уровня произошла на Солнце накануне, в результате выброса от поверхности звезды отделился небольшой протуберанец. Прогнозируется, что выброс принесет к Земле во второй половине пятницы текущими от Солнца потоками вещества.При этом, по данным ученых, сейчас Земля покидает область действия дыры.Заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин заявлял ранее, что в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКосмонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сонОткрытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погибла

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, новости, космос, полярное сияние, земля, магнитные бури