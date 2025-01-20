https://crimea.ria.ru/20250120/otkrytaya-v-2024-godu-kometa-atlas-bezvozvratno-pogibla-1143494884.html
Открытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погибла
Открытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погибла - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Открытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погибла
Открытая в апреле прошлого года и наблюдавшаяся астрономами, в том числе в России, комета C/2024 G3 (ATLAS) безвозвратно погибла. Об этом рассказал РИА Новости... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T13:48
2025-01-20T13:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Открытая в апреле прошлого года и наблюдавшаяся астрономами, в том числе в России, комета C/2024 G3 (ATLAS) безвозвратно погибла. Об этом рассказал РИА Новости Крым научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий. Комета C/2024 G3 была открыта 5 апреля 2024 года телескопом ATLAS. Свой перигелий – наименьшее расстояние до Солнца - она прошла 13 января и пережила это сближение, не испарившись. Комету наблюдали астрономы и любители на Земле. Реальное ядро кометы - это небольшой объект, обычно размером от сотен метров до 5 километров, увидеть его с расстояния в сотни миллионов километров нереально, особенно когда оно окружено выброшенной пылью и газами, отметил эксперт. То, что наблюдатели видят в виде точки в центре головы кометы, называют "псевдоядром" кометы: это плотное облако пыли и газа, выброшенное из ядра кометы, которое хорошо отражает солнечный свет, сказал Короткий. Условия наблюдения кометы были лучше в южном полушарии Земли, но наблюдения проводились и в северном полушарии, в России комету можно было видеть и фотографировать с 11 по 16 января. Максимальная яркость, которую достигла комета, составляет минус 3 звездной величины, то есть сравнима с яркостью Юпитера, сообщил астроном. Сложность наблюдения кометы состояла в близости к Солнцу в момент ее максимальной яркости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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космос, новости, солнце, астрономия, стас короткий, земля
Открытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погибла
Открытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погибла - ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости.
Открытая в апреле прошлого года и наблюдавшаяся астрономами, в том числе в России, комета C/2024 G3 (ATLAS) безвозвратно погибла. Об этом рассказал РИА Новости Крым
научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.
Комета C/2024 G3 была открыта 5 апреля 2024 года телескопом ATLAS. Свой перигелий – наименьшее расстояние до Солнца - она прошла 13 января и пережила это сближение, не испарившись. Комету наблюдали астрономы и любители на Земле.
"В тот момент ядро выдержало, но существенные потери от испарения летучих материалов не прошли даром для нее и в итоге ядро кометы показало начало развала 19 января. На свежих снимках, полученных сегодня ночью в Чили, мы видим, что вообще нет "псевдоядра". Сам хвост кометы будет еще виден пару-тройку дней на вечернем небе в южном полушарии, постепенно слабея, а вот комета уже безвозвратно погибла, и ее возвращения в будущем не стоит ожидать", - рассказал ученый.
Реальное ядро кометы - это небольшой объект, обычно размером от сотен метров до 5 километров, увидеть его с расстояния в сотни миллионов километров нереально, особенно когда оно окружено выброшенной пылью и газами, отметил эксперт.
То, что наблюдатели видят в виде точки в центре головы кометы, называют "псевдоядром" кометы: это плотное облако пыли и газа, выброшенное из ядра кометы, которое хорошо отражает солнечный свет, сказал Короткий.
Условия наблюдения кометы были лучше в южном полушарии Земли, но наблюдения проводились и в северном полушарии, в России комету можно было видеть и фотографировать с 11 по 16 января. Максимальная яркость, которую достигла комета, составляет минус 3 звездной величины, то есть сравнима с яркостью Юпитера, сообщил астроном. Сложность наблюдения кометы состояла в близости к Солнцу в момент ее максимальной яркости.
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