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Если загорелась елка: как правильно потушить электрическую гирлянду

Если загорелась елка: как правильно потушить электрическую гирлянду - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Если загорелась елка: как правильно потушить электрическую гирлянду

В новогодние выходные на территории Республики Крым ежегодно происходит около пятидесяти пожаров, в ходе которых, по статистике, погибает от трех до пяти... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T08:11

2025-01-02T08:11

2025-01-02T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В новогодние выходные на территории Республики Крым ежегодно происходит около пятидесяти пожаров, в ходе которых, по статистике, погибает от трех до пяти человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Искусственные елки и гирлянды чаще всего эксплуатируются несколько лет, поэтому перед установкой их надо проверить на безопасность. Кроме того, главный атрибут праздника следует устанавливать, соблюдая все правила.Что касается пиротехники, то в Крыму на данный момент разрешено использовать только пиротехнические изделия первого класса – это хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны. За использование других изделий установлен штраф от тысячи рублей для граждан до 300 000 для юридических лиц."На сегодняшний день разрешается применение пиротехнических изделий только первого класса опасности. Но даже при применении этого оборудования необходимо внимательно изучать инструкцию, приобретать их только в специализированных магазинах", – подчеркнул начальник управления.Бенгальские огни желательно применять только на открытом воздухе, чтобы избежать попадания окалины на елку и другие горючие легко воспламеняющиеся предметы.Как действовать в случае пожараЕсли возгорание все же произошло, следует немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101 (со стационарного телефона – 01) либо позвонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112.Люди чаще всего стараются потушить огонь своими силами, и только если это не удается, вызывают пожарных. Таким образом теряется драгоценное время, предупреждает Игорь Скуртул. Для тушения огня он рекомендует иметь дома огнетушитель, который стоит всего около тысячи рублей. Елочную гирлянду, как любой электроприбор, следует тушить именно с его помощью, предварительно отключив прибор от электросети. Для этого ни в коем случае нельзя применять воду, подчеркнул представитель МЧС.Кроме того, водой нельзя тушить елки и украшения из полимерных материалов. Синтетика при горении плавится и растекается, а вода может привести к закипанию пластмассы, разбрызгиванию капель и как следствие – к расширению площади возгорания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач оценил "безопасность" бенгальских огнейКак правильно пить в Новый год – советы наркологаНовогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостров

https://crimea.ria.ru/20241230/opasnaya-nostalgiya-ukrasit-elku-girlyandoy-iz-sssr-i-ne-ustroit-pozhar-1143013303.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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