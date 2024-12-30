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В США 9 января объявлен днем национального траура - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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В США 9 января объявлен днем национального траура
В США 9 января объявлен днем национального траура - РИА Новости Крым, 30.12.2024
В США 9 января объявлен днем национального траура
9 января 2025 года в США станет днем национального траура. Такое решение в связи со смертью бывшего президента Америки Джимми Картера принял действующий лидер... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T07:28
2024-12-30T07:31
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
траур
в мире
политика
новости
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. 9 января 2025 года в США станет днем национального траура. Такое решение в связи со смертью бывшего президента Америки Джимми Картера принял действующий лидер Штатов Джо Байден, пишет РИА Новости.Байден постановил на 30 дней приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах.Белый дом уже начал подготовку церемонии прощания с бывшим президентом США. Она пройдет в Вашингтоне, отмечается в сообщении.Ранее кончину Картера подтвердил основанный им фонд, 39-му президенту США было 100 лет.Биография Джимми КартераБудущий 39-й президент США родился в Джорджии в 1924 году в семье медсестры и фермера-предпринимателя.Окончив престижную военно-морскую академию, Картер ушел служить в подводный флот, но уже спустя несколько лет, после смерти отца, вернулся на родину управлять семейным делом: выращивать и продавать арахис.Вскоре он занялся правозащитной деятельностью и, борясь за расовое равноправие, пришел в политику. Сначала Картер стал активистом Демократической партии, был избран в сенат штата и в 1970 году занял губернаторское кресло. В 1976-м он стал кандидатом от Демократической партии и с небольшим отрывом победил на выборах действующего президента Джеральда Форда.Картер начал работу в Белом доме с помилования сотен тысяч уклонистов войны во Вьетнаме. В сентябре 1977 года он подписал соглашение о возвращении с 2000 года Панамского канала Панаме.Отношения США и Советского Союза в период президентства Картера были неоднозначны. Начавшись с продолжения "разрядки", закрепленной подписанием в Вене в 1979 году договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ-II, они скоро вновь вернулись в конфронтационный режим. Договор, хотя де-факто исполнялся сторонами, не был ратифицирован конгрессом США, этому помешал ввод советских войск в Афганистан.После начала войны в Афганистане Картер ввел против СССР санкции, был запрещен импорт американской пшеницы, США активизировали помощь Пакистану и объявили бойкот Московской Олимпиаде 1980 года.Под опекой Картера также были заключены два соглашения по Ближневосточному урегулированию между Египтом и Израилем. Он способствовал установлению официальных дипломатических отношений США с Китайской Народной Республикой.Ударом по президентству Картера стал захват заложников в посольстве США в Тегеране в ноябре 1979 года. В ответ американский лидер ввел против Ирана санкции. В апреле 1980 года, после провала переговоров с захватчиками, Картер дал добро на силовую операцию по освобождению заложников. Попытка оказалась провальной и лавры по вызволению заложников в январе 1981 года достались уже его преемнику – республиканцу Рональду Рейгану, одержавшему победу над Картером на президентских выборах 1980 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), траур, в мире, политика, новости, история
В США 9 января объявлен днем национального траура

В США 9 января объявлен днем национального траура после смерти экс-президента Картера

07:28 30.12.2024 (обновлено: 07:31 30.12.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВашингтон. Белый дом
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Игорь Михалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. 9 января 2025 года в США станет днем национального траура. Такое решение в связи со смертью бывшего президента Америки Джимми Картера принял действующий лидер Штатов Джо Байден, пишет РИА Новости.
"Я объявляю 9 января 2025 года днем национального траура на всей территории США", - говорится в заявлении.
Байден постановил на 30 дней приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах.
Белый дом уже начал подготовку церемонии прощания с бывшим президентом США. Она пройдет в Вашингтоне, отмечается в сообщении.
Ранее кончину Картера подтвердил основанный им фонд, 39-му президенту США было 100 лет.

Биография Джимми Картера

Будущий 39-й президент США родился в Джорджии в 1924 году в семье медсестры и фермера-предпринимателя.
Окончив престижную военно-морскую академию, Картер ушел служить в подводный флот, но уже спустя несколько лет, после смерти отца, вернулся на родину управлять семейным делом: выращивать и продавать арахис.
Вскоре он занялся правозащитной деятельностью и, борясь за расовое равноправие, пришел в политику. Сначала Картер стал активистом Демократической партии, был избран в сенат штата и в 1970 году занял губернаторское кресло. В 1976-м он стал кандидатом от Демократической партии и с небольшим отрывом победил на выборах действующего президента Джеральда Форда.
Картер начал работу в Белом доме с помилования сотен тысяч уклонистов войны во Вьетнаме. В сентябре 1977 года он подписал соглашение о возвращении с 2000 года Панамского канала Панаме.
Отношения США и Советского Союза в период президентства Картера были неоднозначны. Начавшись с продолжения "разрядки", закрепленной подписанием в Вене в 1979 году договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ-II, они скоро вновь вернулись в конфронтационный режим. Договор, хотя де-факто исполнялся сторонами, не был ратифицирован конгрессом США, этому помешал ввод советских войск в Афганистан.
После начала войны в Афганистане Картер ввел против СССР санкции, был запрещен импорт американской пшеницы, США активизировали помощь Пакистану и объявили бойкот Московской Олимпиаде 1980 года.
Под опекой Картера также были заключены два соглашения по Ближневосточному урегулированию между Египтом и Израилем. Он способствовал установлению официальных дипломатических отношений США с Китайской Народной Республикой.
Ударом по президентству Картера стал захват заложников в посольстве США в Тегеране в ноябре 1979 года. В ответ американский лидер ввел против Ирана санкции. В апреле 1980 года, после провала переговоров с захватчиками, Картер дал добро на силовую операцию по освобождению заложников. Попытка оказалась провальной и лавры по вызволению заложников в январе 1981 года достались уже его преемнику – республиканцу Рональду Рейгану, одержавшему победу над Картером на президентских выборах 1980 года.
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