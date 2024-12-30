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Умер бывший президент США Джимми Картер - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Умер бывший президент США Джимми Картер
Умер бывший президент США Джимми Картер - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Умер бывший президент США Джимми Картер
Бывший президент США Джимми Картер ушел из жизни в возрасте 100 лет, сообщила газета Atlanta Journal-Constitution. РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T00:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Бывший президент США Джимми Картер ушел из жизни в возрасте 100 лет, сообщила газета Atlanta Journal-Constitution.Позднее благотворительный фонд Джимми Картера подтвердил данную информацию.Картер – обладатель рекорда продолжительности жизни среди всех американских президентов, он был удостоен его еще 1 октября 2019 года, когда единственным из всех американских лидеров, преодолел рубеж в 95 лет.Биография Джимми КартераБудущий 39-й президент США родился в Джорджии в 1924 году в семье медсестры и фермера-предпринимателя средней руки.Окончив престижную военно-морскую академию, Картер ушел служить в подводный флот, но уже спустя несколько лет, после смерти отца, вернулся на родину управлять семейным делом: выращивать и продавать арахис.Вскоре он занялся правозащитной деятельностью и, борясь за расовое равноправие, пришел в политику. Сначала Картер стал активистом Демократической партии, был избран в сенат штата и в 1970 году занял губернаторское кресло. В 1976-м он стал кандидатом от Демократической партии и с небольшим отрывом победил на выборах действующего президента Джеральда Форда.Картер начал работу в Белом доме с помилования сотен тысяч уклонистов войны во Вьетнаме. В сентябре 1977 года он подписал соглашение о возвращении с 2000 года Панамского канала Панаме.Отношения США и Советского Союза в период президентства Картера были неоднозначны. Начавшись с продолжения "разрядки", закрепленной подписанием в Вене в 1979 году договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ-II, они скоро вновь вернулись в конфронтационный режим. Договор, хотя де-факто исполнялся сторонами, не был ратифицирован конгрессом США, этому помешал ввод советских войск в Афганистан.После начала войны в Афганистане Картер ввел против СССР санкции, был запрещен импорт в СССР американской пшеницы, США активизировали помощь Пакистану и объявили бойкот Московской Олимпиаде 1980 года.Под опекой Картера также были заключены два соглашения по Ближневосточному урегулированию между Египтом и Израилем. Он способствовал установлению официальны дипломатических отношений США с Китайской Народной Республикой.Ударом по президентству Картера стал захват заложников в посольстве США в Тегеране в ноябре 1979 года. В ответ американский лидер ввел против Ирана санкции. В апреле 1980 года, после провала переговоров с захватчиками, Картер дал добро на силовую операцию по освобождению заложников. Попытка оказалась провальной и лавры по вызволению заложников в январе 1981 года достались уже его преемнику – республиканцу Рональду Рейгану, одержавшему победу над Картером на президентских выборах 1980 года.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сша, утраты, память, в мире, новости
Умер бывший президент США Джимми Картер

Бывший президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет

00:11 30.12.2024 (обновлено: 00:43 30.12.2024)
 
© AMRO MARAGHI Бывший президент США Джимми Картер
 Бывший президент США Джимми Картер
© AMRO MARAGHI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Бывший президент США Джимми Картер ушел из жизни в возрасте 100 лет, сообщила газета Atlanta Journal-Constitution.
"Бывший президент Джимми Картер, человек, который переосмыслил, какой может быть жизнь после президентства, умер в воскресенье. Ему было 100 лет", — говорится в материале.
Позднее благотворительный фонд Джимми Картера подтвердил данную информацию.
Картер – обладатель рекорда продолжительности жизни среди всех американских президентов, он был удостоен его еще 1 октября 2019 года, когда единственным из всех американских лидеров, преодолел рубеж в 95 лет.

Биография Джимми Картера

Будущий 39-й президент США родился в Джорджии в 1924 году в семье медсестры и фермера-предпринимателя средней руки.
Окончив престижную военно-морскую академию, Картер ушел служить в подводный флот, но уже спустя несколько лет, после смерти отца, вернулся на родину управлять семейным делом: выращивать и продавать арахис.
Вскоре он занялся правозащитной деятельностью и, борясь за расовое равноправие, пришел в политику. Сначала Картер стал активистом Демократической партии, был избран в сенат штата и в 1970 году занял губернаторское кресло. В 1976-м он стал кандидатом от Демократической партии и с небольшим отрывом победил на выборах действующего президента Джеральда Форда.
Картер начал работу в Белом доме с помилования сотен тысяч уклонистов войны во Вьетнаме. В сентябре 1977 года он подписал соглашение о возвращении с 2000 года Панамского канала Панаме.
Отношения США и Советского Союза в период президентства Картера были неоднозначны. Начавшись с продолжения "разрядки", закрепленной подписанием в Вене в 1979 году договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ-II, они скоро вновь вернулись в конфронтационный режим. Договор, хотя де-факто исполнялся сторонами, не был ратифицирован конгрессом США, этому помешал ввод советских войск в Афганистан.
После начала войны в Афганистане Картер ввел против СССР санкции, был запрещен импорт в СССР американской пшеницы, США активизировали помощь Пакистану и объявили бойкот Московской Олимпиаде 1980 года.
Под опекой Картера также были заключены два соглашения по Ближневосточному урегулированию между Египтом и Израилем. Он способствовал установлению официальны дипломатических отношений США с Китайской Народной Республикой.
Ударом по президентству Картера стал захват заложников в посольстве США в Тегеране в ноябре 1979 года. В ответ американский лидер ввел против Ирана санкции. В апреле 1980 года, после провала переговоров с захватчиками, Картер дал добро на силовую операцию по освобождению заложников. Попытка оказалась провальной и лавры по вызволению заложников в январе 1981 года достались уже его преемнику – республиканцу Рональду Рейгану, одержавшему победу над Картером на президентских выборах 1980 года.
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