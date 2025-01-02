https://crimea.ria.ru/20250102/atlanticheskiy-tsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-chetverg-1143044262.html
Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг
Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг
В четверг погоду в Крыму определит теплый сектор обширного Атлантического циклона. Без осадков, но ветрено. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T00:01
2025-01-02T00:01
2025-01-02T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143031244_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_ed7a7dcb4aaa2ed7c8b2f92a8d658196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму определит теплый сектор обширного Атлантического циклона. Без осадков, но ветрено. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, утром и днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с, во второй половине дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +6...+8 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250101/shtormovoy-veter-tri-dnya-budet-bushevat-v-krymu-1143046796.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143031244_0:165:720:705_1920x0_80_0_0_f6c88b3b5a2aa3aa3fb246dec2c66560.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг
В Крыму в четверг ветрено и до +13 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму определит теплый сектор обширного Атлантического циклона. Без осадков, но ветрено. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, в степных и предгорных районах 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на южном побережье до +9, днем +8…+13 градусов, в горах +5…+7", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, утром и днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с, во второй половине дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +6...+8 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.