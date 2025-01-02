https://crimea.ria.ru/20250102/atlanticheskiy-tsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-chetverg-1143044262.html

Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг

Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг

В четверг погоду в Крыму определит теплый сектор обширного Атлантического циклона. Без осадков, но ветрено. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T00:01

2025-01-02T00:01

2025-01-02T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

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судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму определит теплый сектор обширного Атлантического циклона. Без осадков, но ветрено. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, утром и днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с, во второй половине дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +6...+8 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250101/shtormovoy-veter-tri-dnya-budet-bushevat-v-krymu-1143046796.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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