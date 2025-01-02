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Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг
Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг
В четверг погоду в Крыму определит теплый сектор обширного Атлантического циклона. Без осадков, но ветрено. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму определит теплый сектор обширного Атлантического циклона. Без осадков, но ветрено. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, утром и днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с, во второй половине дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +6...+8 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250101/shtormovoy-veter-tri-dnya-budet-bushevat-v-krymu-1143046796.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг

В Крыму в четверг ветрено и до +13 градусов

00:01 02.01.2025
 
© Официальный канал администрации города СочиПальма с новогодними игрушками
Пальма с новогодними игрушками
© Официальный канал администрации города Сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму определит теплый сектор обширного Атлантического циклона. Без осадков, но ветрено. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с, в степных и предгорных районах 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на южном побережье до +9, днем +8…+13 градусов, в горах +5…+7", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, утром и днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с, во второй половине дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +6...+8 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг
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