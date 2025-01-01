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В четырех аэропортах России вечером в среду ввели временные ограничения - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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В четырех аэропортах России вечером в среду ввели временные ограничения
В четырех аэропортах России вечером в среду ввели временные ограничения - РИА Новости Крым, 01.01.2025
В четырех аэропортах России вечером в среду ввели временные ограничения
В четырех аэропортах России в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) вечером в среду введены временные ограничения, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T22:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В четырех аэропортах России в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) вечером в среду введены временные ограничения, сообщили в Росавиации.Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.Экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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росавиация, новости, калуга, пенза, саранск, саратов, аэропорт
В четырех аэропортах России вечером в среду ввели временные ограничения

Временные ограничения введены вечером в среду в четырех аэропортах России

22:06 01.01.2025 (обновлено: 22:14 01.01.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет
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© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В четырех аэропортах России в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) вечером в среду введены временные ограничения, сообщили в Росавиации.
"В 20:36 МСК в аэропорту Калуга, в 21:00 МСК в аэропортах Пенза, Саранск и Саратов", – перечислили в ведомстве.
Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
Экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.
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РосавиацияНовостиКалугаПензаСаранскСаратовАэропорт
 
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