https://crimea.ria.ru/20250101/v-chetyrekh-aeroportakh-rossii-vecherom-v-sredu-vveli-vremennye-ogranicheniya-1143062282.html

В четырех аэропортах России вечером в среду ввели временные ограничения

В четырех аэропортах России вечером в среду ввели временные ограничения - РИА Новости Крым, 01.01.2025

В четырех аэропортах России вечером в среду ввели временные ограничения

В четырех аэропортах России в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) вечером в среду введены временные ограничения, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T22:06

2025-01-01T22:06

2025-01-01T22:14

росавиация

новости

калуга

пенза

саранск

саратов

аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100398/06/1003980630_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f3cf34d1038baa922a04a35521a39a5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В четырех аэропортах России в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) вечером в среду введены временные ограничения, сообщили в Росавиации.Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.Экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

калуга

пенза

саранск

саратов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, новости, калуга, пенза, саранск, саратов, аэропорт