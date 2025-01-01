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История Нового года – инфографика - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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Инфографика
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История Нового года – инфографика
История Нового года – инфографика - РИА Новости Крым, 01.01.2025
История Нового года – инфографика
Обычай отмечать Новый год в ночь на 1 января появился в России при Петре I. До этого, с принятия христианства в 988 году, его отмечали 1 марта, а в 1492 году... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T20:24
2025-01-01T20:24
инфографика
новый год 2025
новый год
история
общество
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Обычай отмечать Новый год в ночь на 1 января появился в России при Петре I. До этого, с принятия христианства в 988 году, его отмечали 1 марта, а в 1492 году датой начала года закрепили 1 сентября. Тогда летоисчисление шло по византийской системе, "от сотворения мира" – то есть от 5508 года до нашей эры.В конце декабря 1699 года Петр I издал именной указ № 1736 "О праздновании Нового года". Он ввел новую систему исчисления – от Рождества Христова, и 7208 год "от сотворения мира" стал 1700 годом. А Новый год указ предписывал праздновать по образу и подобию европейских держав, которые впечатлили царя во время Великого посольства в зарубежные страны.Об истории любимого праздника – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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новый год 2025, инфографика, новый год, история, общество
История Нового года – инфографика

История Нового года в инфографике РИА новости Крым

20:24 01.01.2025
 
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Обычай отмечать Новый год в ночь на 1 января появился в России при Петре I. До этого, с принятия христианства в 988 году, его отмечали 1 марта, а в 1492 году датой начала года закрепили 1 сентября. Тогда летоисчисление шло по византийской системе, "от сотворения мира" – то есть от 5508 года до нашей эры.

В конце декабря 1699 года Петр I издал именной указ № 1736 "О праздновании Нового года". Он ввел новую систему исчисления – от Рождества Христова, и 7208 год "от сотворения мира" стал 1700 годом. А Новый год указ предписывал праздновать по образу и подобию европейских держав, которые впечатлили царя во время Великого посольства в зарубежные страны.
Об истории любимого праздника – в инфографике РИА Новости Крым.
История Нового годаИстория Нового года
 
ИнфографикаНовый год 2025Новый годИсторияОбщество
 
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