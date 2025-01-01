https://crimea.ria.ru/20250101/istoriya-novogo-goda--infografika-1142961574.html

История Нового года – инфографика

История Нового года – инфографика - РИА Новости Крым, 01.01.2025

История Нового года – инфографика

Обычай отмечать Новый год в ночь на 1 января появился в России при Петре I. До этого, с принятия христианства в 988 году, его отмечали 1 марта, а в 1492 году... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T20:24

2025-01-01T20:24

2025-01-01T20:24

инфографика

новый год 2025

новый год

история

общество

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Обычай отмечать Новый год в ночь на 1 января появился в России при Петре I. До этого, с принятия христианства в 988 году, его отмечали 1 марта, а в 1492 году датой начала года закрепили 1 сентября. Тогда летоисчисление шло по византийской системе, "от сотворения мира" – то есть от 5508 года до нашей эры.В конце декабря 1699 года Петр I издал именной указ № 1736 "О праздновании Нового года". Он ввел новую систему исчисления – от Рождества Христова, и 7208 год "от сотворения мира" стал 1700 годом. А Новый год указ предписывал праздновать по образу и подобию европейских держав, которые впечатлили царя во время Великого посольства в зарубежные страны.Об истории любимого праздника – в инфографике РИА Новости Крым.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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