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ВСУ обстреляли поселок в ДНР: ранены два человека

ВСУ обстреляли поселок в ДНР: ранены два человека - РИА Новости Крым, 29.12.2024

ВСУ обстреляли поселок в ДНР: ранены два человека

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок шахты им. Ю. А. Гагарина в ДНГ, ранены два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T17:41

2024-12-29T17:41

2024-12-29T17:41

министерство обороны рф

горловка

иван приходько

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок шахты им. Ю. А. Гагарина в ДНГ, ранены два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Горловка Иван Приходько.Накануне ВСУ ударили по жилому массиву в Горловке Донецкой Народной Республики, тогда были ранены пять мирных жителей. 19 декабря девять мирных жителей Горловки были ранены при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по городской больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасамиДвое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дроновВ Белгородской области ранены восемь взрослых и 8-летний мальчик

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, горловка, иван приходько, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)