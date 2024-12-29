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ВСУ обстреляли поселок в ДНР: ранены два человека
ВСУ обстреляли поселок в ДНР: ранены два человека - РИА Новости Крым, 29.12.2024
ВСУ обстреляли поселок в ДНР: ранены два человека
Вооруженные силы Украины обстреляли поселок шахты им. Ю. А. Гагарина в ДНГ, ранены два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T17:41
2024-12-29T17:41
2024-12-29T17:41
министерство обороны рф
горловка
иван приходько
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок шахты им. Ю. А. Гагарина в ДНГ, ранены два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Горловка Иван Приходько.Накануне ВСУ ударили по жилому массиву в Горловке Донецкой Народной Республики, тогда были ранены пять мирных жителей. 19 декабря девять мирных жителей Горловки были ранены при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по городской больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасамиДвое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дроновВ Белгородской области ранены восемь взрослых и 8-летний мальчик
горловка
донецкая народная республика (днр)
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, горловка, иван приходько, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
ВСУ обстреляли поселок в ДНР: ранены два человека
Два мирных жителя ранены при обстреле поселка шахты им. Ю.А Гагарина в ДНР